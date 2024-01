Rueda se reúne en Lugo con representantes del sector de la hostelería y la distribución

El presidente de la Xunta y candidato del PP a las elecciones autonómicas, Alfonso Rueda, se reunió este lunes en Lugo con representantes de la hostelería y la distribución de toda Galicia.

Antes de comenzar la reunión, Rueda presumió de lo que hizo la Xunta durante la pandemia para ayudar a la hostelería, a la que definió como "industria de la felicidad".

Dijo que si se pudo ayudar al sector en aquel momento fue porque se le escuchó, y animó a seguir haciendo lo mismo porque es un sector que atrae turismo e inversión.

"Todo desapareció en el año 2020 y hubo que hacerle frente. Discutimos, y discutimos bastante, pero al final llegamos a acuerdos importantes. Me siento muy orgulloso de aquella época. Dejamos de lado todo lo que no fuese darnos cuenta de la necesidad de ayudar y de ser ágiles. Justo con quienes estaban pasando una situación muy complicada", añadió el candidato del PPdeG a la reelección.

A su juicio, "de que la Administración estuviese a la altura", dependía la viabilidad de muchos establecimientos. "Se quedó gente por el camino, pero también soy consciente y me siento muy orgulloso de que, en aquel momento, pudimos ayudar a que muchos negocios volviesen a arrancar cuando las cosas empezaron a funcionar", afirmó.

Además, "cuando todo pasó, cuando todo comenzó a mejorar, la hostelería también levantó cabeza y fue uno de los motores para volver a nuestra vida anterior". Aunque, "no a todo el mundo le fue igual de bien, en general, "vinieron unos meses y unos años buenos, comparados con el momento más duro, pero también con el 2019".

De esa época, añadió Rueda, "aprendimos algunas cosas que espero que no olvidemos. Cambiaron algunos hábitos y formas de hacer las cosas, para bien. Aprendimos a ir de la mano las administraciones, por lo menos la Xunta de Galicia, y los hosteleros, el sector turístico en general".

Desde entonces, insistió "todo el sector turístico en general, en Galicia, ha vivido una época de batir de récords", porque durante los momentos duros de la pandemia "nos pusimos mucho más en valor, nos dimos cuenta de lo que significa vivir aquí, cómo nos ven desde fuera y cómo nos buscan".

De cara al futuro, dijo que hay “una serie retos fundamentales”. Entre ellos, destacó la necesidad de “seguir profesionalizando el sector” y seguir haciéndole frente “al problema de la mano de obra, que es generalizado”.

Cheché Real: "No toda la hostelería va bien"

Por su parte, el presidente de los hosteleros gallegos, Cheché Real, dijo que la hostelería "tiene altos y bajos, porque no toda la hostelería va bien", pero de momento tampoco se ha producido el "bajón" que él mismo esperaba a causa de la inflación.

"Pienso que va a haber una ralentización. Ojalá me equivoque, como me he equivocado en los últimos dos o tres años, diciendo que iba a haber un parón a causa de la inflación. De momento, no ha sido así" añadió.

"Esperamos seguir contando con vosotros, contigo, con la Xunta de Galicia, para que nos echéis una mano en caso de ser necesario", le dijo a Rueda.