Rueda reclama al Gobierno una mejor conexión ferroviaria en Lugo

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, reclamó este miércoles al Gobierno central una mejor conexión ferroviaria para la capital lucense antes de entrar en la junta directiva provincial del PP a la que asistió para dar su apoyo a la candidata popular a la alcaldía, Elena Candia, y presidenta provincial del partido.

Rueda indicó que Lugo "está esquecida por Fomento", en relación a las conexiones ferroviarias pero también habló del retraso en dar una solución para restablecer la A-6 tras los dos derrumbamientos del viaducto de O Castro, en Pedrafita, el pasado verano.

"Xa pasaron meses e agora estamos citados a outra reunión onde volverán a darnos solucións que non valen. Se pasase noutra comunidade da que dependese electoralmente o Goberno de Pedro Sánchez, probablemente serían máis dilixentes", afirmó.

El presidente de la Xunta añadió que las inversiones del Estado para Lugo "non son reais" mientras que los presupuestos de la Administración autonómica "son serios e realistas". Explicó que "os do Estado están desautorizados polos organismos independentes que examinan as contas públicas mentres que os da Xunta baséanse en contas realistas e executaranse". Alfonso Rueda defendió que la Xunta es la Administración que más invierte en Lugo y, en este sentido, recordó proyectos como el de la ronda Este, para el que ya hay una nueva asignación presupuestaria el próximo año.

1.700 millones. Aseguró el líder de los populares gallegos que, en los próximos presupuestos autonómicos, la Xunta invertirá en cada lucense "máis que en calquera outro habitante do resto das provincias" y cifró en más de 1.700 millones de euros la inversión autonómica en Lugo para "favorecer o seu benestar e impulsar a súa prosperidade". A este respecto, manifestó que "as contas para o próximo ano vannos permitir mellorar o Hula, o hospital da Mariña e tamén ultimar o centro de saúde do barrio da Residencia e tratar de incorporar a 130 profesionais así como apostar por infraestruturas como a ronda Leste e por máis coidados e centros como o de Antas de Ulla e a reforma do das Gándaras".

El líder de los populares gallegos apostó por seguir haciendo "a política máis útil para a provincia de Lugo". A su vez, el presidente de la Xunta indicó que "o Lugo que ofrece o PP é o que queren a maioría dos lucenses: un Lugo innovador, de oportunidades, amable, conectado e coas infraestruturas que merece".

Candidata. Sobre Elena Candia, Alfonso Rueda no dudó en afirmar que "é a mellor candidata para conseguir un Lugo mellor". Por eso mismo, se mostró totalmente convencido de que "os lucenses escollerana como a alcaldesa que merecen e necesitan".

Aseguró también Rueda que "Elena Candia é unha servidora capaz e con carácter que demostrou que non lle asustan os retos difíciles e malia todas as circunstancias que lle podían aconsellar non dar un paso ao frente, ela escolleu Lugo".

Por su parte, Elena Candia mostró a Rueda su agradecimiento por "o compromiso orzamentario que ten coa cidade con proxectos transformadores como os do barrio da Residencia ou a ronda Leste, investimentos que teñen nome e apelidos nestes orzamentos de 2023 con cantidades suficientes e que identifica esta Administración como a que máis inviste en Lugo para seguir sendo o motor", manifestó la candidata popular a la Alcaldía.

La presidenta provincial del PP reclamó al Gobierno central el mismo trato para los lucenses y afirmó que, tanto ella como el resto de los integrantes de la junta directiva provincial, se sentían "arroupados e apoiados» con la presencia de Alfonso Rueda este miércoles en Lugo y también "co seu traballo na nosa cidade".