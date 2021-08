Rueda rebate a Lugo Monumental: "La salud es lo primero"

El vicepresidente primero de la Xunta de Galicia y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha señalado este jueves que "respeta" la impugnación presentada por Lugo Monumental al certificado COVID para hostelería --y otras medidas--, pero ha defendido su utilidad para economía y salud, puesto que "permiten trabajar y preservar la salud".

Así se ha expresado el vicepresidente en el acto de firma de los convenios con la Asociación de Comerciantes, Empresarios e Profesionais CCA Compostela Monumental para mejorar la imagen del local social y poner en marcha el proyecto de promoción comercial Xacobeo Galicia-Compostela Monumental.

"Respeto totalmente su decisión de recurrir la resolución, pero hay que tener en cuenta que esta medida se tomó para preservar la salud y la economía. Además, hay que ser serios, puesto que esta medida se pactó antes con las asociaciones de hostelería, que estuvieron de acuerdo en pedir el certificado", ha explicado Rueda, que ha reconocido que "mejor sería no pedirlo".

"Antes que cerrar, los hosteleros estuvieron de acuerdo en pedir el certificado COVID. Ojalá no hubiese que pedirlo, e igual dentro de dos semanas no es necesario, pero de momento lo es", ha apuntado Rueda, que ha matizado que es "una asociación concreta de una provincia concreta".

Respecto al seguimiento de las peticiones por parte de los hosteleros, el vicepresidente ha indicado que "donde no se esté haciendo, es responsabilidad del hostelero". "Si hay algún brote, habrá que mirar por qué no se pidió el certificado, pero en general, se está exigiendo. A los hosteleros les interesa, y a la gente también", ha remarcado Rueda, que ha recordado, además, que hay "medios" para obtenerlo --los test de antígenos de farmacias--.

IMPUGNACIÓN LUGO MONUMENTAL. Este martes la asociación de hosteleros Lugo Monumental impugnó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, algunas de las medidas acordadas por la Xunta de Galicia en las últimas semanas respecto al sector de la hostelería, entre las que se encuentra la petición del certificado COVID.

Tal y como explicó la asociación en un comunicado, la demanda ante el TSXG ha reunido a varias docenas de hosteleros, "que ven que se les perjudica gravemente sin que las medidas impugnadas tengan el menor sentido para luchar contra la pandemia", un fin en el que, según han recalcado, "todos los hosteleros están de acuerdo, como no puede ser de otra forma".

Con todo, la asociación ha puntualizado que "algunas de las medidas adoptadas en los últimos tiempos no responden a criterios sanitarios, sino a cuestiones incluso discriminatorias hacia cierto tipo de locales". La principal crítica de Lugo Monumental se centra en la petición de certificados COVID en interiores, que la asociación no apoya por una cuestión de "coherencia".

"Consideramos que supone varios conflictos relativos a la protección de datos --sobre todo en un asunto tan sensible como la salud--, la intimidad de las personas e incluso con el puro sentido común ya que se exige a los clientes pero no a los trabajadores, lo que rompe por la base el sentido de la iniciativa", han explicado. A este respecto, la asociación ve "discriminación" con ciertos locales, nombradamente los de ocio nocturno, "que no sólo han estado cerrados durante meses, sino que han hecho importantes inversiones para adaptar sus locales".

BROTES EN FESTIVALES. Por otra parte, preguntado por los contagios de covid-19 en festivales de música, Rueda ha matizado que "ha ocurrido en Cataluña" y que en Galicia "no hay conocimiento" de brotes. "Aquí se están celebrando con todas las medidas de seguridad. De momento no tenemos conocimiento de cifras de contagios, así que es complicado, y sobre todo injusto, generalizar", ha apuntado Rueda.

Con todo, el vicepresidente ha remarcado la necesidad de seguir "tomando precauciones" y continuar siendo "estrictos" y ha puntualizado que, "de probarse una relación causa-efecto, sí se actuaría".

Preguntado, además, por la posible cesión de competencias del MIR a Cataluña, por parte del Gobierno central, Rueda ha comentado que, en lo que respecta al Ejecutivo estatal, "no saben nada, como en tantas cosas". "Parece ser que finalmente no lo cederán porque las asociaciones de médicos se negaron, pero el Gobierno tiene sus hipotecas con Cataluña", ha dicho Rueda, que ha pedido "una planificación a nivel nacional, una solución para todos y no para unos, en detrimento de los otros".