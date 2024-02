Rueda propone establecer un centro sobre alzhéimer en Calde

El líder del PPdeG y candidato a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha propuesto este miércoles construir un centro para personas con alzhéimer en el antiguo hospital de Calde, en Lugo, si en las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero obtiene la mayoría necesaria para gobernar.

Durante una reunión en Lugo, Rueda destacó el impulso registrado por el hospital universitario Lucus Augusti en estos últimos años, con la inversión de más de 11 millones de euros en la instalación de nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades como el cáncer o el ictus.

Precisamente, Rueda aludió a una inversión de 2,5 millones de euros en la instalación de un escáner PET, que según sus cálculos evitó a unos 1.500 pacientes desplazarse el año pasado a hospitales de Santiago de Compostela o de A Coruña, además de otras iniciativas por parte de la Xunta que preside.

Rueda aseguró que la Xunta invirtió en Lugo en los últimos años unos 410 millones de euros en el ámbito de la salud y tiene otros proyectos en marcha por valor de 247 millones de euros.

Rueda pide en Lugo el voto para lograr una "mayoría suficiente"

El presidente de la Xunta y candidato del PP ha solicitado este miércoles en Lugo el apoyo de la ciudadanía para lograr en las urnas una "mayoría suficiente" frente a un independentismo "socio de Cataluña" del BNG que, ha dicho, "no le conviene a Galicia".

"Lo que está pasando en España es una copia de lo que quieren hacer aquí, exactamente con los mismos protagonistas. Un PSOE que dice amén con tal de mantener el puesto en Madrid y un independentismo socio de los que están haciendo esto en Cataluña", ha declarado Rueda, para acto seguido augurar "peor fortuna" a los nacionalistas gallegos argumentando que "los que mandan no son los de aquí sino los de allí: los catalanes y un poco los vascos".

Las declaraciones del líder del PPdeG han tenido lugar en el marco de un desayuno con representantes de la sociedad lucense celebrado en el Eurostars Gran Hotel de Lugo, que Alfonso Rueda ha aprovechado para desgranar algunas de las líneas de un programa electoral compuesto, ha indicado, por 872 medidas "realizables y con respaldo presupuestario".

"Hay que tener presupuesto, cosa que aquí tenemos y en España todavía no", ha puntualizado Alfonso Rueda, antes de agregar, haciendo alusión nuevamente a la situación en Cataluña, que "no habrá Ley de Presupuestos en España hasta que no haya Ley de Amnistía para Puigdemont".

Rueda, que ha tomado la palabra después de la intervención de la número 1 del PP por la provincia de Lugo, Elena Candia, de la que ha valorado su "compromiso con la ciudad" y a la que no ha querido llamar "conseguidora" ya que ese título –ha manifestado, con ironía y en relación a Besteiro– "ya hay quien lo tiene autoatribuido", ha centrado sus ataques en el programa electoral del BNG.

Mesa en el acto de Rueda en Lugo. SEBAS SENANDE

"Me preocupa que el BNG lleve en su programa la sustitución de las provincias y no creo que a Lugo le convenga que desaparezca la estructura de las provincias. Eso está en el programa del BNG aunque no lo quieran contar. Como también está "la imposición monolingüística o la reivindicación de la independencia", ha manifestado Rueda, para después indicar que "aunque no puedan cambiarlo, el independentismo catalán está consiguiendo imponernos a todos cosas que tampoco queremos".

También ha denunciado el presidente de la Xunta de Galicia el "totalitarismo ideológico" del que hace gala, a su juicio, el BNG, al "decir que no se puede autorizar en Galicia un solo parque eólico más". "Si no lo hacemos aquí lo van a hacer en otros sitios. Ese planteamiento demagógico de decir 'eólicos sí, pero no así' no es más que un eslogan paralizante", ha asegurado Alfonso Rueda.

El líder de los populares gallegos, que ha acusado también al partido encabezado por Ana Pontón de "turismofobia" por lanzar el "mensaje absurdo" y el "eslogan paralizante" de que "Galicia se está saturando de turistas y que ya no necesitamos más", ha incidido durante su intervención en la necesidad de abrir las puertas a los visitantes para "mimar" una industria que representa más del "7% del PIB" autonómico.