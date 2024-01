Rueda promete en Lugo duplicar o parque de vivendas públicas, pasando de 3.800 a 8.000 en 2028

El presidente de Galicia y candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, prometió este sábado duplicar el parque de viviendas públicas, pasando de 3.800 a 8.000 en 2028. Lo hizo en el Pazo de Feiras de Lugo, en el acto de presentación del programa electoral de su partido para las eleccións autonómicas del 18-F, que está compuesto por 870 medidas y que ha definido como el "contrato con Galicia".

De esta forma, Rueda ha recordado que, actualmente, en la comunidad hay 3.800 viviendas públicas y, además, ha incidido en que apoyarán el sector privado, que "no es ningún demonio", por lo que pondrán las medidas para que, cuando acabe la legislatura, haya 20.000 viviendas protegidas. "Muchas de ellas dedicadas al alquiler con precios sociales", ha apostillado.

Rueda insistió en garantizar que las 870 medidas del programa tienen un presupuesto detrás, por lo que son realizables. Denunció la inacción del Goberno central con Altri y prometió seguir trabajando para que no cierre Alcoa. En ese sentido, recalcó que las energías verdes "son fundamentales", para dejar claro por qué quiere que una industria como Altri se instale en Galicia.

El presidente de la Xunta calificó de "conseguidor" al candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, presentándolo como una compensación "penosa" a la falta de iniciativas del Goberno central para Galicia. En esa línea, denunció que Pedro Sánchez, presente también este sábado en la capital lucense, no haya prometido nada en Lugo, y también la inacción en el problema de las palas en la autovía en Becerreá, para incidir en que el viaducto lleve un año y medio cerrado, algo que "no pasaría si fuese en una comunidad que tiene frontera con Francia", en referencia a País Vasco y Cataluña.

Al respecto, ha reivindicado que, de ganar las próximas elecciones autonómicas, "no tendrá que llamar" al "País Vasco ni a Cataluña" para aplicar su programa electoral. "No voy a tener que llamar a Moncloa, no voy a tener que tener oscuras negociaciones entre los que pierden las elecciones y no voy a tener que llamar ni al País Vasco ni a Cataluña", ha esgrimido con el programa electoral en mano y ante un auditorio con 1.000 personas que han acudido al acto de presentación este sábado en Lugo.

Rueda ha defendido su programa "realizable", en el que "no hay nada" que "no se pueda pagar" con los presupuestos autonómicos, sin "promesas imposibles". "Para prometer la luna ya están otros que nunca gobernaron", ha remarcado.

A renglón seguido, ha afeado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Navantia esta semana para hacer el anuncio de una nueva fragata para la marina española. "Sorprendió a todo el mundo, incluida a la marina española, que no sabía absolutamente nada", ha incidido.

El presidente del PPdeG ha tirado de retranca para comentar que este sábado también esperaba algún anuncio por parte de Sánchez, como la fábrica que quiere construir Altri en Lugo pero, sin embargo, "no hubo ni gol en el estadio Anxo Carro", instalaciones deportivas que se encuentran en las proximidades del Pazo de Feiras y Congresos donde los populares han celebrado su acto. "Por lo menos hay que agradecer que si no tiene intención de comprometerse, por lo menos que no mienta por una segunda vez. Eso por lo menos hay que agradecerlo", ha ironizado Rueda.

El programa, compuesto por 177 páginas, "será accesible a todas las personas", estará en varios idiomas, tiene pictogramas y podrá consultarse online.