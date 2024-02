Alfonso Rueda dice que en Lugo "colle forzas" para parar "á esquerda soberbia"

El candidato del PPdG a la Xunta, Alfonso Rueda, desgranó algunas ideas en su mitin central de campaña en Lugo a las que ya había recurrido antes y de las que también tiró en su momento su predecesor en la Xunta: que Lugo es "clave" para su victoria y que siempre puede contar con los lucenses para apoyar un gobierno del PP. "Eu veño a Lugo a coller forzas porque sei que as vou atopar neste auditorio" —dijo en el de Veterinaria, tradicional escenario de los encuentros populares—. "É importante sentirse arroupado neste oficio tan duro e para parar á esquerda soberbia temos que estar máis xuntos e máis fortes".

Desde ese lugar confiado lanzó mensajes socarrones a todos sus adversarios. "Vin que a candidata de Sumar dicía ilusionada que xa se ve vicepresidenta da Xunta, como se iso fose ilusionar a Galicia!", le dijo a Marta Lois. Al socialista Besteiro lo animó a que instara al presidente Sánchez a "seguir vindo a Galicia, canto máis ven, menos lle axuda" y a la nacionalista Pontón le advirtió de que "non vai gobernar" pero le aconsejó que, desde la oposición, se decida a "crear una consellería de adoctrinamento e imposición monolingüística e outra de asuntos exteriores e relacións con Bildu e ERC".

También repasó el habitual balance de la labor del PP al frente de la Xunta, destacando la creación de empleo, las plazas en residencias de mayores, el cheque para cuidado en el hogar y que Galicia es la única comunidad en que las escuelas infantiles son gratuitas, momento en el que hizo hincapié en una promesa de campaña: la gratuidad de las primeras matrículas universitarias. "Nós fomentamos algo que non está moi valorado hoxe en día: a cultura do esforzo. Hai que dicirlles aos mozos que se se esforzan, se levan o curso ano a ano, non terán que pagar a universidade", indicó.

La sanidad siguió en el centro de la campaña y el candidato popular admitió que había que "acelerar prazos da lista de espera", ya que esperar por una intervención quirúrgica es una situación compleja para quien la vive, pero también sacó pecho asegurando que Galicia tiene "unha das mellores sanidades de España e de Europa". "Somos a envexa de moitos conselleiros de Sanidade doutras comunidades", dijo y añadió que es un área que se lleva casi la mitad del presupuesto de la Xunta. "Con respecto ao último orzamento do bipartito inviste en sanidade casi 1.300 millóns de euros máis o goberno do PP", destacó, aunque sin ajustar ese incremento al coste de la vida actual con respecto a la de hace 18 años.

Entre las mejoras que promovió en la sanidad lucense destacó el Centro Integral de Salud de A Residencia o los equipamientos en Oncología (en referencia a la instalación en 2023 de un PET-TAC y braquiterapia en el Hula) y reiteró su compromiso con el nuevo centro de salud del Sagrado Corazón y el de atención a personas con Alzheimer en un área desocupada del hospital de Calde. Reclamó un aplauso para Amancio Ortega, que recibió una ovación.

Cristina Sanz, Elena Candia, Alfonso Rueda y Javier Arias, en el mitin de Lugo. SEBAS SENANDE

Rueda pidió a los asistentes que hicieran caso omiso de las encuestas que les dan la mayoría y se quedasen "coa peor". En ella deben encontrar motivación no solo para votar el 18-F por el PP —les reclamó— sino también animar a otros a hacerlo. Les reclamó "un último esforzo" y animó a mantener los resultados de las generales, cuando fue la provincia que dio "a mellor resposta en España".

La presidenta provincial del PP y candidata por Lugo, Elena Candia, que lo precedió en el turno de palabra, le recordó que Lugo "nunca falla" y agradeció la presencia de los asistentes, pese a ser Entroido y víspera de festivo.

Pidió el voto de las mujeres, a quienes recordó que el PP era un proyecto político que había permitido a una mujer como ella "escribir unha folla na historia da institución provincial", ya que fue la primera presidenta de la Diputación. También reclamó el voto de los mayores, agricultores y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que puso al auditorio de pie para homenajear a los dos guardias civiles fallecidos en Barbate. Pidió "coherencia" y recordó la lista de espera en los servicios sociales municipales "de máis de dous meses" a "aqueles que queren darnos leccións".

El auditorio de veterinaria. SEBAS SENANDE

Candia — que reiteró el compromiso del PP con el campus y recordó que había sido Cacharro al frente de la Diputación su principal impulsor— pidió el respaldo para Rueda, "unha persoa con vocación de servizo, un galego coma nós". Por su parte Javier Arias, número 2 de la lista, insistió en que el PP no solo tiene que "gañar o domingo, ten que arrasar", mientras que Cristina Sanz destacó que "gracias ao PSOE, Lugo vai ser a única provincia galega á que non chegue o Ave".