Alfonso Rueda: "Ayuso está ben pero nós temos a nosa Candia"

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, vino este domingo a Lugo para respaldar, una vez más, a Elena Candia y su lista para las próximas municipales. Y fue contundente en sus palabras. Destacó el tesón, el trabajo y la energía de la candidata a alcaldesa, a la que le agradeció también su apoyo y sus consejos cuando, hace un año, él mismo asumía las riendas del partido en Galicia tras la marcha a Madrid de Núñez Feijóo.

"Elena é unha política de raza. O fácil era non complicarse a vida: ela era alcaldesa de Mondoñedo e vicepresidenta do Parlamento pero asumiu o proxecto de presentarse á Alcaldía de Lugo polo PP e, desde o 30 de xullo pasado, día que mo comunicou, non parou un só día. Por iso, merece ter éxito", afirmó Alfonso Rueda, en un acto celebrado en la finca A Fortaleza, ante candidatos y militantes del Partido Popular.

En el evento, se proyectó un vídeo donde cada uno de los integrantes de la lista hacía sus propuestas. Uno de ellos dijo de Elena Candia que era "a nosa Isabel Díaz Ayuso", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Rueda recogió la propuesta pero le dio la vuelta a favor de la candidata lucense y manifestó: "Ayuso está moi ben pero nós temos a nosa Candia", a la que declaró su "admiración e respecto".

Sobre la alcaldable popular, Rueda destacó su energía y añadió: "É diésel porque nunca para. E tamén enerxía a reacción polos seus prontos e pódese dicir que é enerxía eólica porque é un vendaval". Afirmó, asimismo, que en el Parlamento de Galicia conocen muy bien su forma de ser "e cando chama Elena só é para poñer deberes, o que está ben".

Rueda también aprovechó su discurso para hablar de su posible rival socialista a la presidencia de la Xunta, Ramón Gómez Besteiro, al que su propio partido compara con Messi.

"Besteiro xoga de defensa. Sempre está marcándome e Messi é dianteiro. Dá igual. O PP ten equipo de sobra para gañar a calquera Messi", apuntó.

El presidente del PP se refirió, asimismo, a Pedro Sánchez. "Hai alguén que necesita aínda máis os votos que Lara Méndez e ese é Pedro Sánchez. Hai que dicir "basta xa de Pedro Sánchez".

En cuanto al BNG, manifestó que "métense con Elena e vena como rival a bater porque a ven como gañadora".

Elena Candia afirmó, por su parte, que se presentaba no por ambición personal sino "por responsabilidade e compromiso" y añadió que su proyecto se sostenía en cuatro pilares: honradez, honestidad, humildad y trabajo a la vez que pidió cercanía a sus compañeros de lista.

La alcaldable dijo que había presentado "unha boa lista, representativa dos barrios e parroquias, con persoas con formación e sensibilidade e, se hai un apuro, viramos a lista e seguro que funcionaría igual", en referencia al último candidato, Ramón Carballo quien, a su vez, señaló que "é hora de que Lugo sexa gobernada por unha persoa responsable, traballadora e que xestione".

Candia afirmó estar "absolutamente ilusionada e con moita forza e gañas" y deseó, de paso, "que se consiga o goberno da Deputación" en estas elecciones.