El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, pidió este martes el apoyo de los lucenses en las elecciones generales del 23 de julio para "loitar contra as mentiras do sanchismo". Recordó que Pedro Sánchez le hizo "falsas promesas" y no cumplió ninguna de las que le trasladó en la única reunión que mantuvieron el año pasado para abordar las principales prioridades de Galicia.

"Se Sánchez visita Lugo haberá que pedirlle que cumpra algunhas das peticións que lle plantexei e que están todas pendentes. Nin certezas para Altri, nin noticias sobre a comisaría do barrio da Residencia, nin un avance en infraestruturas fundamentias como as autovías a Santiago e Ourense", indicó. Otra cosa que le molestó al presidente gallego fue su homólogo en el Ejecutivo central le anímase a redactar una Lei do Litoral para después hacer una comisión de seguimiento. "Díxome que falase coa ministra e cando me dirixín a ela respostou que non sabía nada", indicó.

El mandatario gallego manifestó que el presidente del Gobierno deberá aclarar lo que va a suceder con los peajes en las autovías, después de asegurar que no los implantaría, "pois agora do o responsable da Dirección de Tráfico recoñeceu que se aplicarán no 2024 e que se enviaron informes a Bruxelas sobre o tema". Cree que los socialistas deberán explicar a los conductores que utilizan la A-6 si tendrán que pagar por su uso "cando levan máis dun ano cun viaduto caído" y si quienes circulen por la A-8 tendrán que pagar por "utilizar una vía con problemas de néboa sen solucionar".

Puesto a dudar, Rueda también puso en tela de juicio que Sánchez se desplace a Lugo este jueves. "Xa ía vir a Galicia a pechar a campaña das últimas autonómicas e ía a vir a Lugo a pechar a campaña das municipais e tamén a semana pasada". "Quen chegará antes a Galicia, o escorregadizo mitin de Pedro Sánchez en Lugo os trens Avril?", se preguntó para recalcar que la llegada de la alta velocidad a la capital provincial estaba prevista para el verano del año pasado.

Asistentes al acto en Lugo. VICTORIA RODRÍGUEZ

Paco 'el disfrutón'

La llamada al voto útil para conseguir el tercer diputado por Lugo fue objeto de una alusión explícita de José Manuel Barreiro, candidato al Senado, quien aseguró que "votar por Vox e tirar o voto". En clave local, Rueda también de forma indirecta a ese objetivo, reivindicó que el PP fue capaz en las pasadas municipales de conseguir la confianza de la mayoría de los vecinos de la ciudad y de la provincia y de "aglutinar" los sufragios de los lucenses que querían un cambio. Pidió "esa misma confianza maioritaria para loitar pola provincia tamén desde a política nacional".

El titular de la Xunta tomó el testigo de las afirmaciones del cabeza de lista al Congreso, Francisco Conde, quien aseguró que "é unha mágoa que a campaña remate o 23, pois cada vez que visitamos un cncello e denunciamos agravios e incumprimentos, sae o PSOE para dicir que todo estará arranxado na próxima lexislatura". Aseguró que veía un Conde descoñecido. "Agora é Paco, o disfrutón. Incluso me dixo Barreiro que por primeira vez na vida vírono coa camisa por fóra. Séntalle ben a campaña". También vaticinó que el gran conocimiento del exconselleiro de Economía sobre el tejido industrial gallego, "pode axudar moito a Galicia no novo cometido que lle encomende Feijóo", aseguró en una velada alusión a que el político monfortino sea ministro.

Francisco Conde también abogo por un cambio de ciclo y pidió "concentrar o voto" para alcanzar una "maioría suficiente que permita que neste país se volva a gobernar para todos". Subrayó que "España necesita o modelo galego, o modelo de Alberto Núñez Feijóo que tivemos a sorte de vivir en Galicia e ao que agora lle dá continuidade Alfonso Rueda". Incidió también en la importancia de "votar de corazón e con cabeza" porque "Lugo e Galicia nos necesitan para poñer fin a cinco anos de sanchismo nos que o Goberno pasou de Lugo".

José Manuel Barreiro, mientras, críticó al candidato socialista al Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, "que nos deixou como herencia o edificio do Garañón". Abrió el acto la presidenta provincial del PP, Elena Candia, quien manfiestó que "Lugo coñece de primeira man que Feijóo é unha persoa de palabra e que sempre tivo en nós unha prioridade".

El líder popular demanda "axilizar" la gestión de fondos europeos para la ubicación de Altri

Visita de Rueda, Conde y Barreiro a Jim Sport, en Palas. EP

Alfonso Rueda pidió apoyo ciudadano en Palas de Rei con el fin de facilitar un cambio en el Gobierno que favorezca "a axilización" con el fin de facilitar la implantación de la fábrica de fibras de Altri en el municipio.

En su visita a las instalaciones del Grupo Jim Sport, Rueda recordó que ya pasó un año desde que le solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los fondos europeos "necesarios para que a empresa puidera establecerse en Palas e xerar emprego en toda a comarca". El líder popular lamentó que la única respuesta del Ejecutivo estatal a proyectos de este tipo sean "moitas promesas, moitas opinións e un empeño por complicar as cousas cada día aínda con máis burocracia e marañas de trámites".

"Non pode ser que investidores que achegan moito capital para crear postos de traballo e que só piden beneficiarse dos fondos europeos non poidan facelo", concluyó.

Conde se refirió al Grupo Jim Sports como "un caso de éxito desde o punto de vista industrial e de fixación de poboación no rural". Criticó que Altri no tenga el mismo apoyo por parte del Gobierno español que el recibido en Portugal. "O razoable é que teña igualdade de condicións no acceso a fondos europeos", dijo.