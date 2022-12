Rueda cree que "xa é hora de que Lugo teña un goberno non de esquerdas"

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, cree que "xa é hora de que Lugo teña o primeiro goberno non de esquerdas no que vai do século XXI" y aseguró que el próximo 28 de mayo, fecha de las elecciones municipales, la ciudad tiene "a cita cun cambio histórico e co cambio". Durante el brindis navideño de los populares lucenses, se dirigió específicamente a la candidata de su partido, Elena Candia. "Tes unha cita coa ilusión, coa ansia de cambio e as expectativas que estás xerando entre todos os lucenses", le dijo.

Rueda se mostró convencido de que "cada vez son máis os que escollen a Candia para abrir unha nova etapa de futuro na cidade" y aseguró que la alcaldable popular ya representa "á maioría de lugueses que queren un Lugo mellor".

"Elena puido optar pola opción máis segura, pero elixiu Lugo", aseguró el presidente del PPdG al tiempo que reivindicaba que el Partido Popular "defende a Lugo por riba das siglas"; citando como ejemplos las reivindicaciones de un tren digno para la provincia y la demanda de agilización de los fondos europeos para brindar proyectos como el de Altri.

Por su parte, Elena Candia dice que la percepción de la calle es que "o cambio está ás portas", pese a lo que animó a los militantes a "non confiarse e seguir traballando con ilusión, argumentos e propostas". Recordó a todos que cada día que pasa "é un día menos para poder deixar de sufrir as consecuencias deste Goberno, pero tamén un día menos para convencer ás persoas que nos rodean do importantes que somos todos para o cambio". Pidió expresamente que la ayudaran a que su mensaje cale en la gente de la misma manera que la lluvia que caía el miércoles en Lugo porque "para chegar ao cambio temos que mollarnos todos".

Aseguró que llegaba a la Navidad con "a satisfacción de cumprir co compromiso de escoita activa e permanente".