Rueda ataca a Besteiro en Lugo por los pactos del PSOE: "Ese gran negociador..."

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha calificado de "mentira" que se vaya a condonar la deuda a todas las comunidades en iguales condiciones que a Cataluña y ha pedido "el mismo trato, como mínimo, para Galicia" que a los demás.

Así se ha pronunciado este domingo durante su intervención en Lugo, durante la tradicional pulpada organizada por el PP provincial a la que también ha asistido su presidenta, Elena Candia.

En su discurso, Rueda ha arremetido contra el acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez ironizando con el precio que los asistentes han tenido que pagar por la comida de este domingo: "Los 40 euros que pagasteis todos los que estáis aquí es la décima parte de lo que tenéis que pagar a Cataluña".

Y eso ha sido "gracias a ese gran negociador que, además, es de Lugo", ha dicho, en referencia al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, que formó parte del equipo que lideró el diálogo para los acuerdos de investidura de Sánchez.

Candia y Rueda se fotografiaron con los asistentes. VICTORIA RODRÍGUEZ

Según cifras de Alfonso Rueda, en la misma línea que la declaración institucional que leyó el viernes como presidente de la Xunta, los 16.300 millones de euros que el Gobierno condonará a la Generalitat catalana "costarán 400 euros a cada gallego".

Asimismo, ha advertido que esto es "tan solo el primer asalto" de los 450.000 millones que, según Junts, el Estado debe a Cataluña.

Rueda ha explicado que las deudas "no se perdonan ni desaparecen. Lo único que se hace es cambiar de pagadores y, en vez de tener que pagar esa deuda quien pidió el dinero, se va a distribuir entre todos".

"Se puede bajar impuestos"

No en vano, el presidente gallego ha reivindicado el trabajo de la Xunta con medidas como rebajas fiscales y ha desechado las críticas de la oposición: "Por mucho que diga la izquierda, se puede bajar impuestos si haces una buena gestión económica y no optas por endeudarte con la idea de que luego paguen otros".

Ha destacado a Galicia como "una isla de estabilidad" frente a las "incertidumbres" del Ejecutivo estatal en cuestiones como la gestión de los fondos europeos –se ha referido a la planta de fibras textiles que Altri proyecta en Palas de Rei– y las infraestructuras en la provincia de Lugo –por el estado de la A-6 y el viaducto caído en la frontera con León–.

Rueda, con militantes del PPdeG. VICTORIA RODRÍGUEZ

"La gente quiere que las administraciones nos dediquemos a trabajar y a hacerle las cosas más fáciles cuando todo se está poniendo cada vez más difícil. Y a eso nos dedicamos y nos seguiremos dedicando en Galicia: a estar preparados, a ofrer estabilidad y a hacerle a los gallegos la vida más fácil", ha proclamado.

Candia pide una mayoría absoluta para Rueda

Por su parte, la presidenta del PP de Lugo ha calificado a Pedro Sánchez como un "dirigente sin ningún tipo de escrúpulos" que, además, tiene "olvidadas" las infraestructuras de la provincia. "A los socialistas de ahora, que no a los de antes, la provincia de Lugo no tiene nada que agradecerles", ha señalado Elena Candia.

En este contexto, ha lamentado que el candidato del PSdeG a la Xunta sienta "orgullo de esos agravios y de dar a otros lo que les pertenece a los gallegos a cambio de nada".

Frente a Besteiro, Rueda es "un presidente que gobierna para las personas" y Candia ha prometido trabajar "para que obtenga su primera mayoría absoluta", que será la quinta consecutiva para el PPdeG.