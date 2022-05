Rueda apuesta en Lugo por mantener un PP "unido, estable e de xestión"

"A primeira responsabilidade que asumo é seguir mantendo un partido unido, estable e de xestión. Ese é o noso patrimonio y imos seguir sendo un partido forte, como o deixou Feijóo". Así arrancó este sábado Alfonso Rueda su campaña interna para el congreso que le ratificará como líder del PPdeG los próximos 21 y 22 de mayo. El vicepresidente primero de la Xunta en funciones eligió la capital lucense para estrenarse en público como candidato y solicitar el apoyo de todos los populares, "dende o primeiro cargo do partido ata o último afiliado", dijo. "Pido que fagamos o camiño entre todos. Non hai un PP de Albor, un PP de Fraga, un PP de Feijóo nin vai haber un PP de Rueda. Hai un Partido Popular de Galicia no que cabemos todos. Eu afronto unha tarefa que non busquei, pero que asumo con todo o orgullo do mundo e con responsabilidade. Hai que facer a carreira en pelotón", insistió.

Alfonso Rueda, que llegó puntual a su cita a la Finca A Fortaleza, se dirigió al auditorio "dende a humildade" y se mostró dispuesto a recoger en todo momento las impresiones de afines y contrarios. "A partir de agora necesito escoitar moitísimo. Necesito escoitar as cousas boas e tamén as críticas. Aquí todos tedes un papel fundamental que cumprir. Imos traballar unidos para lograr a quinta maioría absoluta. Eu só non vou ser capaz de facelo en ningún caso, pero coa vosa axuda serei capaz sen ningunha dúbida", afirmó.

Candia y Rueda, este sábado en Lugo. SEBAS SENANDE

En el transcurso de su aplaudido discurso —que se prolongó durante media hora— el candidato a la presidencia del PPdeG hizo también referencia a las próximas elecciones municipales, "nas que imos empezar a traballar dende xa, unidos, coma sempre, e seguro que van saír ben", aseveró.

Rueda se mostró además "orgulloso" de la forma con la que el PP encajó la sucesión de Alberto Núñez Feijóo. "Encántame que a nosa cohesión sorprenda aos nosos rivais políticos. Nós sabemos perfectamente quen somos e onde queremos ir. A nosa situación pode resultar inédita para outras organizacións que converten a política nun continuo reality show, que viven instaladas na batalla interna e que están permanentemente elixindo líderes para ver se acertan con algún. Galicia —zanjó— será unha excepción en toda esa tolemia que entrou en moitos sitios".

El vicepresidente primero de la Xunta en funciones se dirigió también a todos aquellos que lo tachan de continuísta. "Traballar con Feijóo e facer todo un máster de como facer as cousas ben. Agora, non somos o continuísmo, somos a continuidade das cousas que se están facendo ben e temos que intentar melloralas. En este sentido, el candidato explicó que no piensa que todo esté conseguido y que no se dejará llevar por la inercia ni dejará de hacer las cosas a su manera. "Recollerei toda a experiencia e sumarei todas as ideas e enerxías para facer unha Galicia aínda máis forte. Sei onde me meto; sei onde vos meto e confío plenamente en vós e en todo o Partido Popular", concluyó. Antes de finalizar su intervención, Alfonso Rueda tuvo también unas palabras de reconocimiento para del vicepresidente segundo y responsable de Economía en funciones, Francisco Conde, quien presenció el discurso en primera fila. "Reivindico el trabajo de Paco. Hay que estar en el Gobierno para ver todo lo que hace y, si Paco quiere, seguiré contando con él en el Gobierno, como no podía ser menos. Eres imprescindible", dijo.

APOYO. El candidato a la presidencia del PPdeG estuvo también arropado por la presidenta del partido en la provincia de Lugo, Elena Candia, quien le trasladó el apoyo de la formación lucense en su nueva etapa. "Lugo sempre foi determinante nas maiorías absolutas acadadas en Galicia e seguiremos sumando, como sempre fixemos", dijo. Candia aseguró que la provincia lucense no defraudará y prometió no escatimar esfuerzos para conseguir resultados. "Imos a por todas. Queremos manter as alcaldías que temos e acadar outras novas, como a de Lugo, e queremos dar o salto a Deputación. Sabemos que quedan meses de traballo, un traballo que non comezou onte nin hoxe, feito moitas veces en silencia, pero que ten peso e pouso. Como dicía o lema do congreso nacional, creo que estamos preparados e imos a por elo", afirmó.

La presidenta del PP lucense fue clara y concisa al señalar que Rueda "é o indicado" para suceder a Feijóo. "Conta cunha gran experiencia, coñece ben a Galicia e tamén coñece ben a Lugo. Non teño ningunha dúbida de que dará continuidade ao traballo xa feito, dando estabilidade ao Goberno galego".

Tras el acto oficial, Alfonso Rueda saludó a todos los representantes del partido que acudieron al acto y no dudó en fotografiarse con los asistentes, que hicieron cola para inmortalizar el momento y colocarse al lado del próximo presidente del PP de Galicia.