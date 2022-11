Las obras para que el servicio de Medicina Nuclear del Hula albergue el nuevo equipo PET —acrónimo de tomografía por emisión de positrones—, que supondrán una inversión de un millón de euros, se iniciarán de forma inminente. Así lo dio a conocer este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la presentación de la estrategia para la gestión del cáncer en Galicia para el periodo 2022-2028.

Este escáner, con un coste de casi 1,4 millones y para cuya instalación es preciso acondicionar un búnker, permitirá que unos 1.500 pacientes de Lugo no tengan que trasladarse cada año a los hospitales de Santiago y A Coruña para recibir diagnósticos y seguimiento de cáncer y patologías neurodegenerativas.

La Xunta eligió el Hula para la presentación de esta estrategia, entre otras razones, porque la de Lugo fue la área sanitaria gallega en la que se puso en marcha hace tres años el programa de detección precoz del cáncer de cérvix (cuello de útero), cribado que se prevé, según aseguró Alfonso Rueda, que ya se lleve a cabo en todas el próximo año.

Tres pilares

En la presentación de la estrategia el jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que esta se cimenta en tres pilares: "Prevención, mellora asistencial e innovación e investigación".

Alfonso Rueda dijo que ante "a epidemia do século XXI" es necesario lograr que "cada vez menos galegos enfermen de cancro e os que enfermen, aumentar a súa curación, a súa atención e a súa calidade de vida e as das súas familias".

Los plazos fijados para este tipo de patologías son los de atención en seis días como máximo e intervención quirúrgica en menos de 60 días.

En prevención, el presidente de la Xunta explicó que se busca "controlar os factores de risco, incidir no diagnóstico precoz e afondar nos estilos de vida saudables", a lo que contribuirá, a su juicio, la creación del Observatorio de Saúde Pública de Galicia.

Destacó además que Galicia es "pioneira" en la realización de cribados poblacionales, como para el cáncer de mama, implantado hace 30 años, o para el colorrectal, usado por más de medio millón de gallegos.

Menos hospitalización

Esta estrategia de gestión apuesta por "potenciar la atención en el domicilio para reducir la hospitalización", mediante los programas de teleasistencia y telemedicina, entre otros, según puso de manifiesto el jefe del servicio de Oncología del Hula, Sergio Vázquez, para lo que considera "básico" el papel de la Atención Primaria y las Urgencias hospitalarias.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, afirmó que este plan, en cuya redacción han participado más de 50 profesionales de la sanidad, es "un documento clave para dar un salto cualitativo en Galicia" en el tratamiento de esta enfermedad.

García Comesaña destacó que ni en los "peores momentos" de la pandemia de covid-19 se limitaron en Galicia las consultas por este tipo de patología.

Menos incidencia

En la presentación de esta estrategia también participó el experto en salud pública Rafael Bengoa, que ha colaborado en su redacción, quien destacó que los tratamientos "van en la buena dirección" y que la evolución es "muy positiva", con un descenso de las muertes en un 32% —un 70% en niños— en los últimos 20 años, pero que aún así "sigue siendo la segunda causa de mortandad en el mundo".

Rafael Bengoa insistió en que se reduzcan factores de riesgo, como el tabaco, que dijo que es "el culpable de 11 tipos de cáncer y del 30% de las muertes", la obesidad, el alcohol o la falta de ejercicio. Y considera que este plan, que calificó como "muy ambicioso" y "muy poderoso", debería ser presentado al Consejo Interterritorial de Sanidad de España para que otras comunidades autónomas puedan seguir el ejemplo de Galicia.

El centro de terapias avanzadas, en 2023

Alfonso Rueda también anunció durante su visita al Hula que el próximo año entrará en funcionamiento en Santiago de Compostela el centro de terapias avanzadas para fabricar medicamentos innovadores contra el cáncer y fomentar la atención personalizada de los pacientes, con una inversión inicial de 2,5 millones de euros.

Este es uno de los dos proyectos innovadores de la Xunta que, según el presidente, supondrán "un antes e un despois no que ten que ver co tratamento do cancro".

El otro proyecto al que aludió Rueda es la construcción, también en Santiago de Compostela, de un centro de protonterapia, que es una técnica menos invasiva. Dijo que Galicia ofrecerá este servicio a pacientes de Castilla y León y de Asturias. Solo dos hospitales privados cuentan en España con este servicio. Los Orzamentos autonómicos cuentan el año que viene con una partida de 10 millones —28,5 millones hasta 2025—.