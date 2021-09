Rubén Arroxo visitó Albeiros para supervisar la construcción de una nueva senda peatonal

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, visitó este sábado el barrio de Albeiros junto con vecinos de la zona y representantes de la Anpa del colegio. El área de movilidad habilitó en la zona una nueva senda unidireccional peatonal para mejorar la seguridad vial en este entorno escolar que hasta ahora carecía de zonas de preferencia peatonal. Según explicó, se trata de "unha solicitude moi demandada pola veciñanza da zona, á que desde a área de Mobilidade demos resposta para o inicio do novo curso".

Arroxo incidió en que en los últimos ya se realizaron "intervencións para calmar o tráfico no entorno do colexio, dentro do plan de calmado de tráfico que levamos a todos os centros escolares".

En las calles reformadas se habilitó una nueva senda peatonal, marcada en la calzada en un color distinto. Estas calles pasarán a tener la velocidad para el tráfico rodado limitada a 20 kilómetros por hora, siguiendo la normativa vigente para este tipo de viales. Se trata de las calles Xenebro, Garaballa de Arriba e Illa de Ons.