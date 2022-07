Rubén Arroxo visita la calle Rafael de Vega por su reciente peatonalización

El teniente de alcalde y concelleiro de Mobilidade e Infraestructuras, Rubén Arroxo acudió a la calle Rafael de Vega junto con los vecinos y vecinas de la zona. Acompañado por el edil de Infraestructuras Urbanas, Alexandre Penas, Rubén Arroxo informó sobre el estado de las obras, "a peonalización xa está rematada, aínda que nas vindeiras semanas continuaremos instalando novo mobiliario urbano, como bancos ou varandas, para mellorar os servizos aos que ten acceso a veciñanza".

"Trátase dunha zona da cidade que conta con moita poboación, en rúas como pode ser Montero Ríos ou Castelao, e que ata o de agora non tiña zonas adicadas ao uso e desfrute da veciñanza. Conséguese un espazo moi importante para que os nenos e nenas xoguen, para que a xente se sente nos bancos e para que poidan disfrutar do espazo público", explicó el teniente de alcalde. Este añadió que "gañar novos espazos para o uso das veciñas e veciños é un dos proxectos no que máis estamos a traballar desde o Goberno de Lugo, planificando actuacións nos distintos barrios".

El Gobierno local dedicó a estas obras un presupuesto de 221.427 euros, utilizados para dotar de zonas de ocio a un espacio muy poblado que carecía de ellas.

El proyecto consistía en la creación de una zona uniforme y continua, con una plaza que refuerza el uso peatonal del lugar. Destaca el mantenimiento de las zonas verdes, con la presencia de árboles y de áreas de sombra. También incluye un nuevo alumbrado colocado en el suelo, simulando otros barrios lucenses, que aumenta el ambiente cálido y acogedor. El espacio central se organizó en forma de grada urbana. En el momento que finalicen las obras, contará con más elementos de mobiliario urbano como bancos, barandillas de seguridad y papeleras.

El teniente de alcalde felicitó a todo el personal municipal y a los trabajadores y trabajadoras de la empresa que se encargó de esta obra de peatonalización. Hizo mención especial al jefe de la obra, José Antonio Moscoso, "pola súa implicación neste proxecto".

En las próximas semanas, se ejecutará otra pequeña obra también en la zona. Esto es debido a trabajos que se pondrán en marcha en los alrededores de la calle Rafael de Vega, a cargo de otros departamentos municipales