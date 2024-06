Polémica en Lugo: Arroxo achaca a la seguridad el cierre de barracas en el barrio de Abella

"Dende o goberno municipal axudamos á organización de moitos eventos, pero non imos permitir a instalación de atraccións sen a documentación revisada en prazo. A seguridade debe primar por riba de todo". Así justificó este sábado el teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, el cierre de varios carruseles en las fiestas de San Antonio, en el barrio de O Castiñeiro, por falta de las autorizaciones pertinentes.

La comisión organizadora decidió suspender las fiestas durante el fin de semana —después de la celebración de dos verbenas el jueves y el viernes,— aduciendo las "pérdidas económicas cuantiosas" y por "solidaridade" con los barraquistas que no pudieron funcionar. La asociación se mostró "decepcionada" por la "deixadez" del Concello, debido a que "os técnicos non quixeron revisar a documentación (descoñecéndose o motivo), a pesar de entregárselle en tempo e forma". El colectivo vecinal explicó que este martes, cuando tenía presentada toda la documentación requerida, el Concello "notificou un decreto obviando a maioría dos barraquistas a poder exercer a súa actividade, sen xustificación algunha".

Rubén Arroxo salió al paso de estas acusaciones explicando que se autorizó la instalación de las barracas que tenían la documentación en regla "e impediuse a apertura daquelas barracas que non tiñan as mínimas garantías requiridas para as persoas usuarias".

Tal y como aseguró, para la celebración de las fiestas hay que entregar la documentación un mes antes, "pero adoitase ser flexibles con isto para facilitar a celebración das festas. Os tempos teñen que ser razoables, xa que é moito traballo técnico de revisión o que hai que facer en base a actual lei de espectáculos. A pesares de ser coñecedores dos prazos, 15 días antes enviouse un requirimento á comisión de festas advertindo que ou presentaban inmediatamente toda a documentación das 25 barracas ou ía ser materialmente imposible darlles autorización e, tras ese requirimento, presentan a documentación de 9 barracas, que se lle autorizan", dijo.

Arroxo señaló que, "a última hora da maña do martes presentouse toda a documentación dunha festa que comezaba a montarse o mércores, día 5 , sendo totalmente imposible para os técnicos municipais revisar nese tempo unha documentación tan extensa e complexa". El teniente de alcalde insistió en la necesidad de "ser serios e rigorosos" en una actividad en la que existen riesgos. Vemos constantemente accidentes en atraccións de festas e non queremos que Lugo sexa famoso por esa circunstancia", dijo.