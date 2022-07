Rubén Arroxo tilda de falta de respeto a Lugo la designación de Candia como alcaldable

Las reacciones en el resto de formaciones políticas no se han hecho esperar después de conocerse, a última hora de la tarde de este jueves, la elección de Elena Candia como cabeza de lista del Partido Popular a las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

Rubén Arroxo, candidato del BNG a la alcaldía, aseguró poco después de hacerse pública la designación que su partido respeta los procesos internos de las otras formaciones políticas, pero ve "totalmente negativo" que la persona que va a ser "a futura líder da oposición no Concello de Lugo sexa unha persoa que non vive nin viviu en Lugo, nin está censada na cidade e non ten vinculación con Lugo".

Para el líder del Bloque Nacionalista Galego lucense, es realmente relevante en esta designación que Elena Candia "estea totalmente desconectada da nosa cidade e que só vai nunhas listas electorais para poder aspirar á presidencia da Deputación Provincial. Cremos que é moi negativo para unha cidade que ten que avanzar".

Rubén Arroxo asegura que un candidato a la alcaldía debe unir a su perfil un programa electoral de propuestas que ayuden a que la ciudad de la muralla se desarrolle en todos los sectores y con respuestas en beneficio de la ciudadanía. "Ten que ter un proxecto claro para a cidade e de desenvolvemento claro de futuro. Esta decisión política non pode ser un trampolín para Lugo".

Para el candidato del BNG, la decisión de la cúpula lucense del Partido Popular "é unha falta de respecto para Lugo".

SORPRESA. Personalmente, la decisión del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento cogió por sorpresa a Rubén Arroxo.

Sus pensamientos se centraban en Antonio Ameijide o Javier Arias. "Si que me sorprendeu esta decisión. Nos días previos o ruxe-ruxe apostaba por Candia, pero sorprendeume porque pensei que sería unha persoa que tivera un vínculo con Lugo".