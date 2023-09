Rubén Arroxo, un republicano seducido polos reis galegos

Estudou arquitectura técnica, foi adestrador de atletismo e dende hai catro anos cogoberna a cidade de Lugo, centrado na área de Mobilidade, pero o nacionalista Rubén Arroxo ben podería facer extras dando conferencias rigorosas e trufadas de humor sobre a historia medieval galega. Ou guionizar para unha serie de televisión algúns dos episodios máis relevantes ou menos coñecidos dunha época á que, ao seu xuízo, se lle presta pouca atención.

Entre planos e decretos de goberno, o primeiro tenente de alcaldesa saca tempo para ler volumes extensos e densos, como a segunda parte (1.200 páxinas) do libro de Francisco Rodríguez sobre a historia medieval de Galicia que ten entre mans dende este verán, e ata para facer árbores xenealóxicas dos reis e raíñas galegos, dende Hermerico ata Pedro I.

Xa fixera unha "moi cutre" hai uns anos, e agora perfeccionouna para, confesa, non perderse no texto de Rodríguez, que non é precisamente para principiantes, advirte. "As árbores xenealóxicas serven de guía. Se non ás veces non te enteras, porque moitos chámanse igual. Fernandos de Castro hai dez ou máis, uns moi relevantes e outros non tanto", sinala.

O primeiro tenente de alcaldesa admite que ten boa memoria, pero a explicación ao coñecemento que mostra a nada que se lle dea pé atribúeo á curiosidade. "A historia gustoume moito sempre, xa dende neno. Nunca pensei en facer a carreira, tiña claro que quería facer arquitectura técnica ou Inef, pero nunca deixei de ler e son moi curioso. Cando vexo que se fala dalgún personaxe que non coñezo ou do que non sei moito, un nobre, por exemplo, enseguida vou buscar información", explica.

Para iso xa non lle fai falta pisar as bibliotecas porque a información á que calquera cidadán ten acceso hoxe en día a través de internet é infinda. "Hai que filtrar moito, iso si, ir a fontes coñecidas e fiables", advirte.

Hai que facer, ademais, unha lectura crítica, di, porque "a historia escribiuna quen a escribiu, e ás veces acaban mitifícandose cousas que non foron como se contaron. Hai que ler fontes diversas e quedarte co que ten máis lóxica porque ás veces hai incongruencias. Por exemplo, cando se estaba librando a batalla da Reconquista en Covadonga, en Asturias, en Lugo xa había un bispo, Odoario. Como podía ser iso? O Reino de Asturias non existiu, non hai ningún documento medieval que fale del", apunta.

Arroxo cre que a pouca atención que se lle presta a esta parte da historia non é acorde coa relevancia que tivo, máis aló incluso de Galicia. "As Revoltas Irmandiñas estúdanse en moitos sitios de Europa como as primeiras revoltas que houbo para tombar a Idade Media, como o inicio da fin dunha época —despois houbo revoltas dese tipo noutros lugares do continente—, pero aquí pásanse bastante por alto", cre.

"Hai un coñecemento moi grande da época romana, pero parece que dende o 300 ao 1900 aquí non pasou nada, e Lugo foi capital do reino suevo dúas veces, co rei Aguiulfo e co rei Requimundo", sinala o político como mostra do papel preponderante que tivo a cidade tamén no medievo.

Arroxo pon en valor outros acontecementos pouco coñecidos, como o asedio que sufriu a cidade en 1366, "cando o fillo bastardo de Afonso XI, Pedro de Castela, lle disputaba o reino a Pedro I, e os Trastámara querían tombar os Castro. Intentárono durante cinco meses e non o conseguiron, e iso que trouxeron xente de fóra, de Francia, de Italia...", narra con entusiasmo o primeiro tenente de alcaldesa, á vez que sinala a importancia que tivo a Casa dos Castro, da que tamén confeccionou a árbore xenealóxica. "Foron 14 xeracións, dende Fernando Ruiz de Castro, fillo do Rei Don García, ata Constanza de Castro, a última resistencia que houbo contra os Reis Catolicos, na torre dos Caldaloba", lembra.

A importancia que tivo Lugo é unha das moitas ensinanzas que o concelleiro saca das súas lecturas, aínda que a máis obvia é que as maneiras que se usaban daquela non teñen cabida hoxe. "A traizón era o habitual, entre irmáns, entre primos... Reis que duraban dous anos, casas enfrontadas que se querían facer co reino... ‘Juego de Tronos’ e ‘El señor de los anillos’ é ficción, pero isto foi real, o potencial que ten para levalo ao cine é brutal", sinala, sorprendido de que apenas se fixera. "Hai unha serie, ‘O final do Camiño’, que está moi ben", apunta para quen queira aproximarse á época. O libro ‘O reino medieval de Galicia’, de Anselmo López Carreira, é outra boa forma, sinala.

Republicano confeso, o político nacionalista asegura que nunca o chancearon coa súa afección á monarquía. "Xa dicía Lenin que de quen máis se aprende é do inimigo", retruca el. Admite, iso si, que cando se pon a falar do tema ás veces pode resultar "un brasas".

Do medievo ao século XXI

Cando se comeza a falar con Rubén Arroxo dos nobres e dos reis galegos custa volver traelo á actualidade, onde, recoñece, sería un reto poder organizar dende o Concello algunha actividade que contribuira a dar a coñecer eses feitos e esas familias medievais das que el goza sabendo.



Os nacionalistas xestionan a área de Cultura e Arroxo non descarta promover algunha iniciativa nese sentido. "Gustaríame que fose algo ameno, algo distinto a conferencias, que lle resultase máis atractivo ao común da xente, algo dramatizado podería ser unha opción", di.