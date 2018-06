Rubén Arroxo presenta en Lugo a súa candidatura ás locais de 2019

O portavoz do BNG en Lugo, Rubén Arroxo, presentou este martes a súa candidatura para optar a repetir como cabeza de lista do Bloque na cidade nas próximas eleccións municipais.

Avalado por un grupo de militantes, Arroxo rexistrou a súa solicitude no local comarcal do BNG, situado na rúa Miguel de Cervantes de Lugo.

Alí, a que foi portavoz da formación nacionalista, Paz Abraira, destacou que "Arroxo demostrou un traballo positivo para Lugo durante este mandato e representa a proposta ilusionante e renovada dunha forza política consolidada como é o BNG para gobernar no Concello de Lugo". Así, valora a súa intención de presentar unha candidatura "feita para gobernar".

O BNG ten aberto o proceso asembleario para conformar a candidatura das municipais de 2019. Ata o vindeiro xoves, día 7 (ás 19,00 horas), estará aberto o prazo para que calquera militante propoña a quen considere posible cabeza de lista.

O Bloque ten previsto presentar ás persoas que encabecen as candidaturas nas cidades galegas antes do 25 de xullo. A partir de entón, comezará a traballar para formalizar as candidaturas completas que concorrerán.