A 50 edición da Semana da Música do Corpus chega a Lugo entre o 20 de maio e o 9 de xuño

A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, e o Tenente Alcalde do Concello, Rubén Arroxo, presentaron xunto con José Luís Díaz, representante da Sociedade Filarmónica de Lugo, a 50 edición da Semana da Música do Corpus, que este ano terá lugar entre o 20 de maio e o 9 de xuño.

A edil de Cultura destacou "a paixón pola música que demostran ano tras ano as veciñas e veciñas de Lugo". Ferreiro explicou que "este ano contaremos con oito concertos, que incluirán a artistas e propostas musicais de gran calidade artística e prestixio internacional".

"Desde a área de Cultura do Concello de Lugo mantemos o noso compromiso con todas as manifestacións artísticas, apoiando ao tecido cultural local e favorecendo que a veciñanza de Lugo poida desfrutar de propostas que sen este tipo de iniciativas non sería posible ver en Lugo", explicou Maite Ferreiro, que engadiu "este ano, contaremos de novo cun concerto no auditorio do Conservatorio de Música Xoán Montes, avanzando no achegamento deste centro á cidade".

Maite Ferreiro: "Celebramos o 50 aniversario dun dos festivais de música máis antigos do estado"

A concelleira de Cultura tamén destacou o papel da Sociedade Filarmónica de Lugo "na organización ano tras ano desta mostra garantindo sempre a calidade das e dos artistas escollidos".

Todos os concertos celebraranse no Círculo das Artes de Lugo agás o da pianista Noelia Rodiles, que terá lugar no Conservatorio de Música Xoán Montes. Serán con entrada de balde ata completar a cabida.

O Festival de Música Cidade de Lugo está organizado pola Concellería de Cultura e Turismo do Concello de Lugo coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación (Area de Cultura) e da Sociedade Filharmónica de Lugo.