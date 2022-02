Rubén Arroxo e Felipe Rivas presentan os hortos escolares do Concello

O Tenente Alcalde, Rubén Arroxo, xunto co concelleiro de Educación, Felipe Rivas, xunto coa coordinadora da Tradescola, Mónica Fernández, presentaron o proxecto 5 lúas cantando e sementando co que o Goberno de Lugo organizará hortos escolares en todos os centros públicos de ensino que o desexen.

Arroxo explicou que “con estas actividades pretendemos amosar ás nenas e nenos as labores propias dos hortos, ao mesmo tempo que fomentamos o coñecemento da cultura tradicional galega”.

As actividades pretenden amosar as labores propias dos hortos e sumar coñecementos da cultura tradicional galega

A concellería de Educación, en colaboración coa Tradescola organizará as actividades nos centros de ensino que as soliciten. Felipe Rivas explicou que "as actividades utilizarán o traballo no horto como recurso educativo, para tratar todo o que ten que ver co medio natural, o seu coidado e a concienciación ambiental". Ao mesmo tempo, as actividades pretenden ser unha ferramenta para espallar as tradicións galegas relacionadas co inicio da primavera.

Os centros que se sumen a esta iniciativa contarán con 7 sesións de 50 minutos, que se realizarán entre os meses de febreiro e maio. As sesións combinarán actividades no horto e nas aulas, combinando distintas metodoloxías pedagóxicas para acadar os distintos obxectivos do proxecto, como poden ser ampliar o coñecemento das nenas e nenos sobre os diferentes cultivos, así como o aproveitamento dos mesmos, fomentar comportamentos responsables e comprometidos no coidado da natureza ou comprender e interiorizar os procesos de sementar e plantar, así como o desenvolvemento posterior das plantas e os coidados necesarios para o seu desenvolvemento óptimo. As actividades rematarán coa colleita dos cultivos, compartindo o recollido polo grupo, para logo poder consumilo cada un, na súa casa.

Ao mesmo tempo, achegarase aos participantes a coñecer distintas músicas, cantigas, celebracións e tradicións relacionados co ciclo do ano, e permitiráselles coñecer celebracións tradicionais relacionadas coa natureza, como os maios

As nenas e nenos participantes poderán desenvolver a súa capacidade de observación e investigación na contorna, e coñecerán e usarán novas ferramentas diferentes ás de uso cotián.

As actividades potenciarán a iniciativa na realización e participación nas actividades e fomentarán o traballo en grupo.