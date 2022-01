El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, calificó de "lamentables" las pintadas aparecidas en las calles de Lugo en los últimos días con amenazas de muerte hacia él. "Non se trata dun ataque contra o BNG, senón dun ataque contra a democracia e as máis de 7.000 persoas que votaron ao Bloque", afirmó este miércoles el nacionalista. "Lugo é unha cidade respectuosa, na que se adoita dicir que todos nos coñecemos", abundó, antes de criticar "ameazas por cuestións ideolóxicas de persoas que non aceptan que o BNG esté a mellorar a cidade".

Arroxo recurrió este martes a las redes sociales para denunciar la aparición de varias pintadas en calles de la ciudad –la primera en Montero Ríos– en las que, además de insultarlo a él y al BNG, llegan a amenazarlo de muerte. A través de un tuit, el también portavoz del BNG en el Concello compartió dos imágenes en las que se puede leer: "Cono bueno, cono muerto" y "BNG, ladrones fascistas".

"Cono" é a palabra que usan para denominarme a min nas redes sociais coñecidos perfiles da ultradereita xunto con algún concelleiro e membros do PP. (+) pic.twitter.com/K8lRJyXErV — Rubén Arroxo (@Ruben_Arroxo) January 25, 2022

Tal y como explica Arroxo, "cono" es un término que emplean en redes sociales "coñecidos perfiles da ultradereita xunto con algún concelleiro e membros do PP" para referirse a él. De hecho, el edil popular Óscar Poy tildó en varios tuits al nacionalista de "coronel cono" y "teniente cono".

"Usan a palabra cono para tratar despectivamente iso que din de "está todo Lugo en obras", como se iso fose algo malo", explicaba el edil, que añadía que la pintadas han aparecido en zonas por las que él pasa con frecuencia.

Cono es un término que se usa en ámbitos futbolísticos para referirse a jugadores poco activos y la primera pintada apareció el mismo día en el que fueron destrozados paneles de una exposición en San Marcos sobre las selecciones deportivas gallegas.

Arroxo apuntó en su mensaje que recibe ataques similares a través de las redes sociales procedentes de perfiles falsos.

El Grupo Popular, como siempre ha hecho, condena todo tipo de pintadas y más si son amenazantes contra cualquier persona o ideología política. https://t.co/uNJNg6Vqpn — PP Lugo local (@PPConcelloLugo) January 25, 2022

"O doado sería pedir que se condenen estas accións, pero prefiro pensar aquelo de van ter que roelo porque por moito que lles doa e lles fruste a estes individuos, e lles obrigue a lanzar bilis nas redes ou nas paredes, Lugo vai seguir avanzando", concluye Arroxo, que también es objeto de ataques por las críticas al carril bici, unas obras en las que no tiene responsabilidad.

CONDENA DEL PP. El grupo municipal del PP manifestó este martes a través de sus redes sociales, acerca de la noticia de la aparición de esas pintadas, que "como siempre ha hecho, condena todo tipo de pintadas y más si son amenazantes contra cualquier persona o ideología política". Óscar Poy retuiteó este mensaje.