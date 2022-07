El teniente de alcalde de Lugo y portavoz del BNG, Rubén Arroxo, ha informado de que eha denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte que ha recibido a través de las redes sociales.

A través de su perfil de Facebook, el teniente de alcalde subrayó las amenazas vertidas por un usuario de las redes sociales en los comentarios del perfil "de un cargo público".

Ese usuario afirma que sería "capaz de cortarle el cuello a ese hijo de puta del Bloque". "No sabe lo que le espera", añade, "había que lincharlo".

Estas barbaridades non son nin a 1ª, nin a 2ª vez que me chegan, todas as persoas que as escriben teñen algo en común, e por certo, esta segue agora mesmo escrita no taboleiro dun cargo público.

Valorarei tomar as medidas legales precisas. A esta xente hai que parala. pic.twitter.com/hs7JIqAEhq