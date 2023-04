Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcaldesa, responsable da área de Mobilidade e Infraestruturas do Concello e candidado do BNG á alcaldía, leva a gala que é un político de rúa. Por non ter non nin despacho propio. Comparte co seu principal asesor, Vítor Otero, un pequeno local na primeira planta do consistorio. Cando recibe xente ou se reúne co seu equipo emprega o da edil de Cultura, Maite Ferreiro, que ten oficina tamén na Deputación, como vicepresidenta. El Progreso pasa un día con el.

8.30. Matíns cos concelleiros e asesores

A xornada comeza coa reunión que Arroxo e o seu equipo de concelleiros e asesores celebran cada día para "ordenar a axenda", "ver o que se vai tratar durante a xornada" e que "cada un explique as súas novidades". "Van ao catecismo", bromean nalgún outro lado do consistorio sobre unha práctica que instauraron nos últimos meses. O xoves a reunión é con testemuña e máis que un repaso ao día semella a presentación dos logros de cada área. O concelleiro Felipe Rivas informa sobre a visita o día antes ao Parlamento, onde o BNG expuxo a preocupación dos veciños do Vilar polas molestias de Tableros Hispanos. "O ton da conselleira Ángeles Vázquez é revelador de que a Xunta sabe que aí ten un problema. E como sempre, Olalla [Rodil, deputada do BNG] estivo brillante". Álex Penas repasa as obras que a súa concellería ten en marcha nas rúas da cidade e a media ducia de pequenas queixas/suxerencias veciñais. Arroxo pregunta por un problema de accesibilidade a un bloque de vivendas en República Arxentina que lle trasladou un veciño. "Solucionado", resposta Penas. Maite Ferreiro informa do éxito do programa 'Enredando co galego' -"sumáronse dous institutos máis", conta- e das visitas teatralizadas ao O Vello Cárcere, que se reanudan. Remata Cristina López expoñendo que no primeiro trimestre pasaron polo obradoiro gratuíto de conciliación dos sábados na Praza de Abastos 368 nenos e que os praceiros lle din que venden xa máis os sábados que os venres.

9.30. Café preto do Concello

Arroxo e algúns edís e asesores tomán café no bar Celta, en Campo Castelo, un dos locais que adoitan frecuentar a primeira hora.

10.00. Asuntos no despacho

O primeiro tenente de alcaldesa volve ao Concello. Revisa e intenta despachar algúns asuntos. É xoves despois de Semana Santa e aínda hai algúns funcionarios de quendas.

10.45. Explicacións a veciños en Lamas de Prado

Penas recolle a Arroxo no consistorio e, xunto ao xefe de gabinete, camiñan cara á Rúa Aquilino Iglesia Alvariño, "a segunda máis poboada da cidade", precisa , para comprobar como avanza a reforma da primeira fase. Por Lamas de Prado párano varios veciños. Ata tres persoas lle protestan pola colocación dos bancos, pegados á calzada e de costas a esta. "Eu estou totalmente en contra, pero obríganos a normativa", explica, sen precisar que a normativa é estatal. "Non podemos pegalos ás fachadas para que os cegos non tropecen", responde á segunda veciña que se queixa. "É unha aberración", confesa xa apurado á terceira. Outro veciño, extraballador do servizo municipal de Augas, pregúntalle se o Concello non pode facer un informe para non volver contratar a empresa "de Manolo e Benito" que reformou a Rúa Lamas de Prado. "Aí adiante hai baldosas que fan clo clo. Se fose a miña casa non cobraban", di. Noutro momento do día, Arroxo quéixase do garantista que é a administración pública e do pouco custo que teñen para as empresas incumprir prazos ou cometer erros.

11.30. Visita á obra da Rúa Aquilino Iglesia Alvariño

A obra da Rúa Aquilino Iglesia Alvariño execútaa Sanle, unha empresa de Lugo especialmente rápida, sinala Arroxo. "Ten outras cousas...", di, sen entrar en pormenores. As beirarrúas serán de formigón impreso, máis duradeiro e accesible que a baldosa. "É o futuro", di o tenente de alcaldesa, que é arquitecto técnico. Aproveita o camiño pola cidade para presumir de obras e para explicar que as áreas do BNG non só arranxan fochancas senón que tamén levan a cabo "obras que fan cidade". Cita as peonalizacións de zonas como A Mosqueira, Quiroga Ballesteros e Recatelo e cando se lle sinala que moitos cidadáns seguen vendo intervencións duras, el opina o contrario e xustifica algunhas decisións. "En Recatelo hai tantas entradas de garaxe que non queda sitio para colocar máis mobiliario ou más árbores. Na Mosqueira queríamos poñer máis verde e unha fonte e Patrimonio non nos deixou porque sostiña que tiña que o protagonismo tiña que ser da muralla. Gallego-Tato será unha rúa-xardín e en Lamas de Prado había tres ou catro árbores e plantamos 40», explica á altura da Rúa Portugal, á vez que sinala un dos lombos que Infraestruturas construíu preto do colexio Divino Maestro, un elemento de seguridade que antes tiña bastante rexeitamento na cidade e que "agora todo o mundo pide", asegura.

11.50. Conversa con Fernando Blanco e Branca Rodríguez Pazos

De volta ao centro, Arroxo e Penas atopan de xeito totalmente casual dous veteranos do BNG, Fernando Blanco e Branca Rodríguez Pazos. "Queda mes e medio para as eleccións, pois sen ruído", aconsella el. "Eu non estou de acordo. Estes homes...», di ela.

12.00. Inesperado ataque ao carril bici de Lara Méndez

Arroxo comparece con parte do equipo na Praza Horta do Seminario, a carón da Avenida Ramón Ferreiro, para, de xeito absolutamente inesperado para os xornalistas e para a cidadanía, desmarcarse con vehemencia do carril bici que promoveu a alcaldesa, Lara Méndez, durante este mandato. Di que é "inútil" e "anticuado". Está canso de que lle atribúan a polémica e pouco usada senda ciclista que lembra que o seu modelo sempre foi o de tráfico compartido. Despois, fóra de micro, conta que dende os 15 aos 35 anos se moveu en bici pola cidade e que deixou de facelo —confesa— hai ano e medio, farto de dar explicacións de que el non fixo o carril bici e ata de aguantar ata insultos, asegura. "O coche practicamente non o saco do garaxe en toda a semana. Ando a pé ou en bus", asegura.

13.00. Visita á Praza de Abastos, lugar fetiche do BNG

O candidato visita o mercado municipal con Cristina López, que lle ensina a sala de lactancia que se está a acondicionar. Arrecende a pasta do posto de Mangiarte. Antes pasan pola Praza de Abastos, a esa hora xa bastante baleira. López lembra que están en proceso de licitación todos os postos que están vacantes e que a idea é concentrar a oferta de restauración no mercado de Quiroga Ballesteros, onde se fará algún cambio estétido e de mobiliario.

14.00. Xantar na casa

Arroxo marcha comer á súa casa e preparar os dous debates electorais que ten pola tarde. Aínda faltan semanas para o inicio da campaña electoral, pero os candidatos xa levan catro encontros deste tipo, promovidos por colectivos e entidades da cidade.

14.45. Un cambión tira a estatua de Fole e os socios coordínanse

Avísano de que un camión derrubou a estatua de Ánxel Fole, detrás do Concello. Coordínanse para retirala o seu equipo e o da alcaldesa, que está en Sagunto recollendo a distinción a Lugo de Cidade da Ciencia e a Innovación, outorgada polo Goberno de Pedro Sánchez.

16.30. Debate sobre accesibilidade

Participa no debate organizado por Auxilia, asociación que agrupa a persoas con discapacidade física. Como os outros candidatos, é receptivo ás peticións de mellora da accesibilidade na cidade.

19.00. Segundo debate electoral do día, este na USC

O debate organizado pola Universidade de Santiago é o último acto público do día de Arroxo e este aproveita a ocasión para pedir que o Vicerreitorado volva ao casco histórico, ao edificio de Pío XII.

21.30. Carreira por Fingoi e o Parque Rosalía

Arroxo, que foi e entrenou a atletas, intenta saír correr a diario. Algún día ten un oco a iso da media tarde, pero na maioría das xornadas déixao para o remate do día. O xoves fáiselle fáiselle tarde para ir polo Rato ou tirar cara á Fervenza e elixe a Ronda de Fingoi e o Parque Rosalía para facer arredor de 40 quilómetros. En total, foron 30.000 pasos na xornada.