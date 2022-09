Rubén Arroxo e Alexandre Penas reúnense coa veciñanza da rúa Carril dos Loureiros

O tenente alcalde, Rubén Arroxo, xunto co concelleiro de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, mantiveron unha xuntanza con veciñas e veciños da rúa Carril dos Loureiros, onde recolleron as opinións das persoas que residen na zona para, segundo declarou o tenente alcalde "avanzar mellora integral do barrio de Recatelo, tendo en conta as necesidades que nos acheguen as veciñas e veciños que residen na zona".

Rubén Arroxo e Alexandre Penas continuarán a reunirse coa veciñanza nas vindeiras semanas, "buscando que as actuacións que se executen nesta rúa no futuro saian dun proceso no que se escoite a toda a veciñanza".

Arroxo: "Buscamos o consenso da veciñanza da zona para continuar coa mellora integral do barrio de Recatelo"

Para Rubén Arroxo, "Recatelo está a converterse nunha importante zona de paseo, entre o centro e o Parque de Rosalía, ao mesmo tempo que melloramos os servizos e a calidade de vida da veciñanza", e a rúa Carril dos Loureiros "é a única rúa da zona que sigue pendente de mellorar".

"Desde o goberno municipal seguimos traballando nunha cidade na que os peóns sexan o centro da mobilidade", afirmou Arroxo, que destacou as diversas medidas postas en marcha para este fin "como a realización de pasos de peóns elevados ou as distintas peonalizacións que se están a levar a cabo e a proxectar".