Rubén Arroxo agradece a Javier Arias a súa preocupación polo barrio da Tinería

O portavoz do BNG e tenente de alcalde no Concello de Lugo, Rubén Arroxo, agradeceu ao Delegado da Xunta, Javier Arias, que mostrase preocupación pola situación do barrio da Tinería.

Rubén Arroxo puxo en valor “o traballo realizado polo BNG no goberno da Xunta, onde se invertiron máis de 21 millóns de euros neste barrio”, e lembrou que “as excavacións arqueolóxicas na Unidade de Intervención UI-7, onde se atoparon fornos, que se paralizou coa chegada de Feijóo”. “Se o BNG tivese seguido unha lexislatura máis no goberno galego, hoxe a Tinería xa estaría totalmente rehabilitada” afirmou.

Tamén insistiu en que “as propias escavacións poderíanse converter nun centro de investigación e nun polo de atracción de visitantes para a cidade”.