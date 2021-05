A Rúa Menorca acollerá as sete palabras do ano escollidas desde o 2014 pola RAG

O tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, anunciou este domingo que a Rúa Menorca foi a elexida para acoller as distintas palabras do ano escollidas desde o 2014. Situaranse insertadas no pavimento e acompañaranse do ano no que foron distinguidas.

A escolla da palabra do ano comezou no ano 2014, a través do Portal das Palabras posto en marcha pola Real Academia Galega e a Fundación Barrié. As sete palabras do ano escollidas até o de agora son: corrupción, refuxiados, irmandade, afouteza, deseucaliptización, sentidiño e Nós.