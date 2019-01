La Rúa Cruz se sube al boom de los cantos de taberna

LUGO. Los hosteleros de la Rúa da Cruz se han unido en una iniciativa para llevar a sus locales cantos de taberna. Se estrenarán el 9 de febrero por la noche, si no encuentran obstáculo por parte del Ayuntamiento, al que ya han comunicado la intención de llevar a cabo esta actividad. "Algunos somos nuevos, no llevamos mucho tiempo con los negocios, y queremos hacer cosas nuevas. Si salen bien, pues repetimos, y si no, pues nada", explica la responsable del bar People.

Los hosteleros contarán con cuatro agrupaciones de música popular gallega para animar sus establecimientos y que los clientes se animen a cantar. Serán Searas, Amigos do Caldeiro, Os Corenta e Chinco y Os do 13. En la iniciativa colaboran todos los locales de la calle que tienen barra y espacio apropiado para este tipo de actividad: People, Millenium, A Tasca, As Cinco Vigas, O Castor, Karrusel y Bulló Xantar.

Los cantos de taberna, que suelen combinar vino y música y durante décadas constituyeron una de las modalidades de ocio y transmisión de la cultura popular más habituales, fueron cayendo en el olvido en casi todas las ciudades y pueblos, pero en los últimos años algunos establecimientos empezaron a recuperarlos. "En el casco histórico somos los primeros en hacerlos. Lo reducimos a la calle por la dificultad de organizar algo más amplio", explica la gerente de People, que recientemente ha promovido otras actividades junto a otros hosteleros vecinos, como el homenaje a los antiguos propietarios del bar Anda. Los cantos empezarán a las ocho de la tarde.

Fuera del casco histórico hay locales en los que de vez en cuando todavía es posible escuchar a clientes cantar y tocar instrumentos. Os Paxariños es uno de los barrios con más locales en los que alguna vez se lleva a cabo este tipo de actividad. En A Ponte, A Milagrosa, A Piringalla y Recatelo también hay cantos y música de forma esporádica.