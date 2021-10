El rosa saca pecho ante la palabra cáncer

La fuerza del rosa —color que representa, en este caso, a las mujeres- es imparable frente al cáncer. Este martes, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el rosa volvió a estar presente en la Praza Maior, frente a un lazo elaborado con ciclámenes, y en un acto en el que tanto las autoridades como representantes de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo lanzaron el mensaje de la importancia de la prevención a través de las revisiones y de sacar pecho frente a un diagnóstico positivo.

"El lema de este año es 'Saca pecho por las mujeres que tienen cáncer' y eso es lo que hay que hacer", afirmaba, al inicio del acto, la presidenta de la asociación, Mary Luz Abella, quien también sufrió esta enfermedad de la que se recuperó hace años.

CASOS. Mary Luz Abella recordó que este año se declararon 283 casos más de cáncer de mama en Lugo y añadió: "Esto es continuo. Este es el cáncer con más incidencia, junto con el colorrectal y el de próstata. Pero también es el más investigado y, por lo tanto, tiene una supervivencia altísima".

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo recordó los servicios que se prestaba a las pacientes desde este colectivo, "especialmente en prótesis y pelucas", indicó, y dio paso a una mujer de 36 años que fue diagnosticada hace unos meses de cáncer de mama, Lucía Carballido Falcón.

"Mi vida se bloqueó desde que me dieron el diagnóstico y, desde entonces, me di cuenta de que mi vida no me pertenecía. Recibí el apoyo de mi hermana, que me decía: 'Andando y viendo, poco a poco'. Y, poco a poco, mis días fueron míos pero diferentes", explicó Lucía, que agradeció la labor que, desde la Asociación contra el Cáncer, realiza la psicóloga, Rosa Zas. "Sin Rosa, estaríamos todas medio locas, como cabras", afirmó Lucía Carballido.

Acto seguido, la presidenta del grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, animó a todas las mujeres a "sacar pecho frente a las adversidades porque las mujeres siempre lo hemos hecho así" e incidió en la importancia de hacerse las revisiones "para detectarlo a tiempo", dijo.

La alcaldesa, Lara Méndez, también tomó la palabra para echar mano de datos y decir que, según las estadísticas, una de cada ocho mujeres sufre cáncer de mama. A su vez, destacó que esta enfermedad se cura en un 85,5 por ciento de los casos "se hai detección precoz". En este sentido, añadió que se debería seguir fortaleciendo la atención primaria para garantizar diagnósticos tempranos de la enfermedad.

Lara Méndez también agradeció al grupo El Progreso por dar visibilidad todos los años al cáncer de mama, contribuyendo también a la prevención. "Quero agradecer ao grupo El Progreso a visibilización que está a dar a este problema, o que é moi importante porque o que non se ve, non existe", manifestó.

El acto se cerró con la mirada puesta en el próximo domingo cuando, a partir de las doce y media, se repartirán macetas de ciclámenes rosas entre las personas que deseen contribuir con un donativo de 2,50 euros para la Asociación Española contra el Cáncer. La cita será en el jardín de A Mosqueira, al lado de la muralla.