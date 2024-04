Rosa López y La Década Prodigiosa, en la gala de este sábado contra el suicidio

Rosa López y La Década Prodigiosa encabezan la gala Alza la Voz contra el Suicidio, que comenzará mañana a las 20.00 horas en el Pazo de Feiras y durará "nove horas", según indicó Miquel Vázquez, presidente dela plataforma Stop Suicidio, promotora del evento.

Otros artistas que actuarán serán el mago Dani Polo, Cinema, Charleston Big Band, José Costas, Galego de Caracas, Alexey Jer, Antonio Barros, Rita Barreiro, Daniel Giregey y Macarena Tejada, "ata máis de oitenta". A estos nombres se unirán cantantes que "interpretarán dous ou tres temas", adelantó Miquel Vázquez.

Un atractivo añadido serán los sorteos que van a hacer las estrellas. Rosa López "ofreceu o vestido da gala" para que se rife, algo que también harán La Década Prodigiosa "con tres colecciones da súa discografía", que cumple 39 años de carrera, y la orquesta Cinema, "con 25 sudadeiras e con discos".

Habrá también un espectáculo de pirotecnia con luces amarillas que no harán ruido, en recuerdo de las víctimas de suicidio, y varios foodtrucks "de comida saludable, con bonos de menú para que non se gaste moito, porque o aforro e a saúde deben ir da man", porque no se trata de "comer hamburguesas".

Las entradas cuestan 24 euros en la taquilla. El Progreso publica un cupón que permite obtener un descuento de 6 euros.

El presidente de Stop Suicidios explicó que busca "visibilizar" el problema; especialmente en niños y jóvenes, un sector en el que ha aumentado "un 38 por cento nun ano en Galicia".

Sobre los participantes, remarcó que todos ellos están sensibilizados. "Rosa López tiña problemas de saúde mental, estivo retirada, arruinouse e agora volveu triunfar. La Década Prodigiosa xa fixera varias galas contra o suicidio. Alexey Jer estaba concursando en Operación Triunfo e o deixouno para poder coidar da súa saúde mental".

En palabras de Miquel Vázquez, "a provincia de Lugo lidera os suicidios en España con 15, 6 por 100.000 habitantes, sendo en A Coruña a porcentaxe dun 12,9 por cento; en Ourense, dun 11,2 %, e Pontevedra, dun 10,4 %".

El responsable del colectivo que organiza el evento dice que el acto es cometido "por un 70 por de homes e un 30 por cento de mulleres, porque os homes somos máis reacios, porque queremos ser máis duros". Matiza que cada vez se iguala más la intención por géneros "porque os rapaces varóns empezan a pedir axuda no tema de bullyng e de moving, como nos pasou nunhas charlas que estivemos dando en centros educativos de Lugo", ante el aumento de esta situación en jóvenes de entre 15 y 29 años.

Insiste en que "é mellor pedir axuda. Non se fai porque se pensa que non se ten saída cando podes recuperarte e o único do que non podes recuperarte é da morte".

Sobre los factores que podrían incitar al suicidio en la provincia de Lugo, Miquel Vázquez cita "o clima, o desemprego, a soedade, o alcohol, as drogas e que nos custa abrirnos, e que non somos de ver unha persoa mal e preguntar se precisa axuda, miramos para outro lado". Sobre el rural, apunta que hay dificultades para acceder a los servicios sanitarios.