Abella: "El rosa es más que un color"

La presidenta de la junta provincial de Lugo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), María Luz Abella, muestra un año más su satisfacción por la celebración de una fecha tan señalada como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, abanderado con un mensaje clave: "El rosa es más que un color".

¿Por qué este mensaje?

El rosa es más que un color porque nos transmite un mensaje de solidaridad. Infunde fuerza y agradecimiento. Es compañía. Una vez que tienes el impacto del diagnóstico, el rosa supone un vínculo entre todas nosotras. Nos une. Nos identifica y nos hace formar parte de una comunidad. Evita sentirse sola y estar aislada. De todas las sensaciones, emociones y sentimientos que aparecen tras el diagnóstico, simboliza el paso del miedo a la esperanza —muchísima esperanza—, y la gratitud a todas aquellas personas y profesionales que hacen posible la investigación, la asistencia médica y los cuidados. También significa nuestro gran agradecimiento a la sociedad por acompañarnos.

Aún queda mucho por hacer.

Es necesario impulsar una mayor participación en el área de la detección precoz. Es importante no bajar la guardia y recordar que los programas de cribado, destinados a la población en riesgo, han conseguido detectar y diagnosticar de forma temprana nuevos casos de cáncer y, por tanto, aumentar la esperanza de vida. Detrás del rosa también están las necesidades sociales y emocionales de todas las mujeres con cáncer de mama, así como todos los servicios de apoyo gratuitos que presta la Asociación Española contra el Cáncer de Mama.

¿La identificación del color rosa con el cáncer de mama también ha evolucionado?

El rosa acompaña a la historia del cáncer de mama. Sabemos que es el tumor más numeroso en las mujeres y que también lo padecen algunos hombres. Gracias a la investigación y a los avances científicos, un diagnóstico de cáncer de mama ya no es un tabú ni se asocia, como antes, a la muerte. Las cirugías hoy mayoritariamente ya no son tan traumáticas, si bien hay mastectomías y cánceres metastásicos. En el momento del diagnóstico lo que importa es la vida. Lo que quieres es vivir. Es un proceso donde se entiende que todo es relativo y que lo que de verdad importa es la vida. Agradeces el trabajo y el interés de los médicos, el trabajo en el hospital, los tratamientos y a todas las personas que están a tu alrededor; todo aquello que ayuda a vivir. Hoy la supervivencia de las pacientes a cinco años es del 85%. Tenemos que continuar trabajando para seguir desarrollando este movimiento social y continuar mejorando la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama.

La prevención también es vital para luchar contra esta enfermedad.

Gracias a la investigación, la prevención y la detección precoz, la mortalidad por esta enfermedad ha disminuido de manera significativa. Somos muy numerosas las mujeres a las que nos ha tocado y, afortunadamente, la investigación avanza. Ahora está muy centrada en incrementar la tasa de superviviencia y en luchar en todos y cada uno de los casos difíciles. La esperanza que ofrecen los avances de las investigaciones en red y la aplicación de nuevas tecnologías son parte fundamental en la evolución de esta lucha.

¿Qué datos arroja el Observatorio del Cáncer de la AECC?

En 2022 en España fueron diagnosticadas de cáncer de mama 34.740 personas. En Galicia 2.248 y en esta provincia 283. Desde la AECC tenemos entre nuestros principales objetivos contribuir a que estas cifras continúen reduciéndose en la medida de lo posible, así como seguir ofreciendo nuestro apoyo incondicional a pacientes y familias. Por eso desde la AECC insistimos en la importancia de concienciar a la sociedad, y es nuestro deber agradecer todos los apoyos, desde el trabajo de los voluntarios que trabajan con nosotros, a los socios y a todas las personas que participan con los donativos que recibimos. Así podemos colaborar en la investigación. En el año 2022 aportamos a la Fundación Científica de la AECC 146.700 euros, además con otros 100.000 del legado por la herencia de una persona.

Apoyo continuo y en red, con delegaciones en toda la provincia

La Asociación Española Contra el Cáncer dispone en Lugo de una renovada sede central, situada en el número 17 de la Rúa Carril dos Loureiros, así como de delegaciones en Burela, Foz, Viveiro y Monforte de Lemos, todas ellas con una incansable actividad basada en la prestación de servicios gratuitos y asesoramiento a pacientes y familiares de personas que sufran la enfermedad.

"En la AECC proporcionamos apoyo psicólogico, económico y social a pacientes que conviven con la enfermedad y sus familias. Ofrecemos diferentes actividades físicas y deportivas, con talleres de yoga, pilates o cocina, entre otras actividades, así como servicios de logopedia para personas laringectomizadas, entre otros", indica Abella. "Año tras año continuamos incrementando las actividades para ofrecer el mayor apoyo posible a las personas que nos solicitan ayuda. El objetivo es que se sientan integradas, que recuperen el sentido de identidad y permanencia a través de un vínculo que entre nosotras es fuertísimo".

"A mí me operaron en 1982 y desde entonces he comprobado que existe un sentimiento de solidaridad enorme, que significa mucho y continúa creciendo", añade. "La confianza en los médicos y profesionales sanitarios es fundamental en el proceso de curación, en un porcentaje altísimo. Es algo que percibimos a diario. Cada vez existe una mayor confianza en este sentido, que va unida asimismo a los esperanzadores resultados de las investigaciones. Personalmente, aprecio que las pacientes hoy en día tienen muchísima confianza en los profesionales sanitarios, como yo la tuve en su momento en los médicos que me atendieron a mí. De ahí que sea tan importante cumplir con todo el programa de revisiones y recordar que los programas de cribado para la población en riesgo han conseguido salvar muchas vidas", acaba Abella