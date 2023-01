Una ronda que divide

Si se consultase a los que este miércoles hicieron uso del cardiosaludable Paseo do Rato, pese a las gélidas temperaturas, ganaría por mayoría absoluta que la prolongación de la Ronda Este desde Castelo hasta A Tolda no afecte a las carballeiras de este pulmón verde de la capital lucense.

Ese es el trazado previsto por la Xunta para esta carretera de 2,8 kilómetros de longitud, con una inversión de unos 19 millones de euros, que ha desatado las críticas de partidos políticos (PSdeG-PSOE, BNG y Ciudadanos) y grupos ecologistas.

Un vecino de San Eufrasio, que entretenía a su hijo pequeño tocando la pandereta dentro de su vehículo en el aparcamiento del Paseo do Rato más próximo A Tolda, considera que se deben preservar las carballeiras porque es "un privilexio" contar con esta zona verde "a dez minutos do centro".

Defiende su conservación intacta aunque reconoce que haya pacientes que "viven en zonas afastadas" del Hula a los que esta prolongación de la Ronda Este les supondría una sustancial mejora en las comunicaciones.

José Ramón González, que asegura que hace uso del Paseo do Rato caminando, corriendo y en bicicleta, cree que es "bueno que haya una circunvalación que evite atascos", pero aboga porque "se busque un trazado alternativo, si lo hay" porque entiende que esta zona verde es "una maravilla".

"Todo lo que sea cortar árboles, no. No hace falta y nos dan mucha vida", afirma su acompañante, que añade que "estamos en Lugo, hay que respetar la naturaleza, que no nos urbanicen tanto".

Otro usuario, Néstor Rois, con su inseparables bicicleta y cámara de fotos, también defiende que se respeten las carballeiras. "Pode ser egoísta pedir que non se tiren, pero non lle vexo moito sentido a construír esa ronda".

Este trotamundos, que asegura que ha estado en unos 40 países, aprovecha esta polémica para reivindicar que Lugo potencie sus parques periurbanos y sus riberas fluviales. Considera que una ciudad "segura e barata" como esta podría así atraer a jubilados centroeuropeos para que se trasladasen a vivir.

El teniente de alcaldesa de Lugo, el nacionalista Rubén Arroxo, colgaba este miércoles en redes sociales un vídeo en el que aparece en el Paseo do Rato, micrófono en mano, para reiterar su oposición a que la Ronda Este pueda afectar "a un kilómetro de carballeiras" con "catro carrís e unha mediana" para "aforrar tres minutos" en coche.

"Todos estamos a favor das infraestruturas, pero non a calqueira custo", agregaba Rubén Arroxo, que precisaba que "calqueira cidade loitaría por ter un cinto verde como o do Paseo do Rato".

Cres que compensa substituír o bosque autóctono do paseo do Rato que hai dende a fervenza ata a Tolda (1km) por unha autovía?

A favor

No todas son voces críticas. Carmen Fernández, que daba el miércoles buena cuenta a pie de este circuito cardiosaludable, afirmaba que "vivimos en el siglo XXI no en el XV en el que se movían en carromatos. Los coches no nos los vamos a comer". Añadía que "si quieren cuidar árboles, que retiren los que hay en el río".

Su acompañante de caminata se limitaba a asentir con un "no veo mal" que la prolongación de la Ronda Este puede afectar a las carballeiras del Rato para así poder dar servicio a los cientos de usuarios que a diario recorren esta carretera con destino al Hula.

El presidente de la Asociación de Vecinos Santiago Apóstol de San Eufrasio, A Chanca, Castelo y Rato, Manuel Miranda, que el pasado martes mantenía una reunión junto a otros directivos vecinales de la zona con la alcaldesa Lara Méndez, también destacaba la trascendencia, a su juicio, de esta obra. "Aún no sabemos por dónde va, pero será un éxito porque permitirá desahogar el tráfico del Paseo do Rato", decía.