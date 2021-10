El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, informó este miércoles del estado actual de las obras de humanización de la Ronda da Muralla, en el tramo entre las calles Santiago y Vilalba. Así, indicó que "a vindeira semana" volverá a abrir al tráfico, una vez finalizados los trabajos de pavimentación de la zona en obras.

El teniente de alcalde recalcó que la calle Cidade de Viveiro lleva abierta ya desde primera hora de la mañana de este miércoles y quedará así de forma definitiva. Esta vía sufrió varios cortes durante la mañana del martes para poder aplicar "a nova capa de rodadura do tramo afectado polas obras".

En los próximos días se realizará el levantamiento de las arquetas y el pintado de la nueva señalización horizontal y, una vez terminados estos trabajos, se abrirá el nuevo tramo renovado al tráfico. "A área de Mobilidade trata de garantir a mellor accesibilidade peonil e do tráfico rodado nos novos itinerarios do centro de Lugo", destaca el gobierno local en un comunicado.

El gobierno local realiza pruebas de maniobrabilidad para vehículos en las obras de la Ronda

Técnicos municipales y de la empresa concesionaria del transporte público realizaron este miércoles por la mañana una nueva serie de pruebas de maniobrabilidad del bus urbano en la calle Cidade de Viveiro. El edil de Infraestruturas estuvo presente en las pruebas, realizadas con un vehículo de 15 metros de largo dedicado al transporte de pasajeros, ya que el paso de este tipo de vehículos por estas vías ocurrirá pocas veces al año.

"Coas probas realizadas , a área de Mobilidade avanza na recuperación da normalidade no tráfico rodado no centro da cidade, unha vez rematen as obras de humanización do treito da rúa Santiago á Rúa Vilalba", concluye el gobierno local.