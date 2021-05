La Ronda da Muralla registra una bajada de 30.000 coches al mes respecto a 2019

La orden que reduce la velocidad en la práctica totalidad de las vías locales a 30 kilómetros por hora entra este martes en vigor en todo el país. Lugo no lo notará tanto como otras localidades, dado que desde hace varios años tiene ese límite en las principales calles de la ciudad. De hecho, su imposición en la Ronda da Muralla, junto con otras medidas destinadas a favorecer al peatón, consiguió ya una notable disminución del tráfico en la principal arteria: desde 2019, se ha contabilizado una reducción de unos 30.000 vehículos al mes, una media de un 15% menos.

Los datos los aporta el teniente de alcaldesa y responsable de movilidad Rubén Arroxo. Se compararon los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 (antes del confinamiento por la pandemia) con el mismo periodo en la actualidad: "Tomando de referencia o tramo entre Montero Ríos e Rúa Castelao (o que ten máis volume de vehículos da Ronda), o número de vehículos movíanse na banda dos 260.000-270.000 ao mes. Agora mesmo está rondando os 230.000-235.000", explica Arroxo,

Por meses, la disminución fue del 12% en noviembre y diciembre, del 15% en enero y del 18% en febrero. "Facendo o cálculo estimado de reducción de CO²", añade el concejal, "sae a unha media de reducción de 20 toneladas de CO² ao mes na Ronda da Muralla".

El objetivo que se han planteado no para ahí, ni mucho menos, Esperan que esta reducción tanto de tráfico en la Ronda como de CO² se vea notablemente incrementada en cuanto empiecen las obras de peatonalización de A Mosqueira, ya que "a Ronda deixará de ser un distribuidor como tal, non será tan cómodo e non será tan utilizada, ou iso é o que prevén os estudos de tráfico que se realizaron".

Además, Arroxo considera que la muralla tiene que ir reduciendo aún más el tráfico por otras razones, como la próxima entrada en servicio de las nuevas líneas de bus urbano, que se compromete a que estén en funcionamiento "en menos dun mes, cen por cen seguro". En este sentido, anuncia que en unos días todos los lucenses comenzarán a recibir en sus domicilios un folleto con información sobre las nuevas líneas, para que vayan conociéndolas, aunque después dispongan también de la aplicación móvil para seguir los buses en tiempo real.

"Creo van ter un efecto moi importante. Por exemplo, entre a esquina norte e sur de Lugo, uns cinco quilómetros, vas ter un bus cada 12 minutos. A xente vai a ver que o bus é útil, e todas eses usuarios son vehículos que van ir desaparecendo. Será un camiño progresivo, hai que usar menor o coche e convertir Lugo nunha cidade antipática para o coche que dea prioridade ao peón", apunta.

San Eufrasio, tres semanas de cortes

Los cortes de circulación para hacer la rotonda entre San Eufrasio y Fontiñas

comenzarán hoy. Afectará sobre todo al tráfico hacia el Hula. Rubén Arroxo

cree que se podrán acabar en menos de tres semanas.

"O Carme ten capacidade cun só carril de absorver o tráfico que chegue da muralla"

Una de las obras recientemente por el Concello que puede afectar al tráfico y a la intención de eliminar coches de la Ronda da Muralla es la de la Ronda do Carme, que se ha reducido a un solo carril por sentido para instalar un carril bici.

Sin embargo, Rubén Arroxo no cree que esta actuación vaya a entorpecer los objetivos: "Non é un vial con problemas reais de tráfico. Problemas tenos Fontiñas, porque está rodeada de edificios e hai moita poboación. É moito máis complicado. Fontiñas si necesitaría dous carrís, a Ronda do Carme non é unha zona con tantas vivendas. Ademais, hai que ter en conta que lle correspondería o tráfico que vai da porta Bispo Odoario á de Santiago, que é o tramo con menos tráfico xunto que o que vai de Santiago a Rúa Vilalba. O Carme ten capacidade para absorber todo o tráfico".

En estas circunstancias, el teniente de alcaldesa mantiene que el gran abismo para la circulación en Lugo sigue siendo Fontiñas y que la única solución es muy costosa, porque pasa por realizar un gran aparcamiento, ya que "realmente o problema son os vehículos aparcados; as retencións prodúcense cando un vehículo está a estacionar".

No obstante, considera que "Fontiñas non ten por que absorber o tráfico da Ronda. Une Avenida de Madrid e Montero Ríos, que conflúen na Ronda no mesmo punto, por tanto Fontiñas non faría de distribuidor real da Ronda".