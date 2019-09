Cinco romerías multitudinarias exhiben su fortaleza pese a los cambios sociales

LES LLAMAN LAS Festas e Romerías do Oito por celebrarse el 8 de septiembre, día del nacimiento de la Virgen. Todas ellas se caracterizan por arrastrar multitudes en una época en la que los fieles no llenan las iglesias los domingos. Miles de personas se dieron cita este domingo en las romerías de O Faro (Chantada); O Cebreiro (Pedrafita); Os Remedios, en el Alto do Cesar (Sarria), en Cadeiras (Sober) y también en Conforto (A Pontenova). De estas romerías, las que reúnen más gente son las de O Cebreiro y O Faro, según explica José Criado Sánchez, delegado de Santuarios y Peregrinaciones de la diócesis.

El obispado de Lugo encuentra una explicación a este fenómeno de masas: la advocación a la Virgen, presente en 213 iglesias que la tienen como titular aparte de otras muchas ermitas en que se la venera. Después de la Virgen –y también según datos de la diócesis– el santo al que más se encomiendan los lucenses es San Antonio, presente también en la mayoría de las iglesias y capillas. Las romerías que se hacen en Lugo en torno a un santuario sobreviven en el tiempo con una serie de rasgos comunes que tienen una explicación antropológica. El primero es que casi siempre la capilla se encuentra en un alto. Esto se debe, según comenta una antropóloga que prefiere reservar su identidad, "ao valor simbólico da subida pola mortificación física que supón para os romeiros e tamén porque ese sitio alto representa unha proximidade a Deus, unha chamada de atención, un SOS a Deus, por así dicilo".

Otra particularidad es que el día de la romería se celebran misas continuadas. En O Cebreiro, por ejemplo, hubo misas el domingo desde las ocho de la mañana hasta la una y de cuatro a ocho.

Aunque cada vez hay menos fieles que van a misa los domingos, curiosamente las de romería están abarrotadas. "A misa forma parte do espectáculo. É unha sesión continua como a do cine. A misa en si é unha teatralización e, ademais, xera a sensación de comunidade, de pertenza. Ben a ser o avecrem da romería porque é un concentrado de todas estas cousas e a esencia en si mesma", afirma la antropóloga.

Los antropólogos dicen que sobreviven al laicismo por responder a todas las facetas del ser humano

Otro punto en común son los exvotos en forma de figuras de cera, cada una representando una parte del cuerpo que se curó por la intercesión de la Virgen o el santo en cuestión. Es un símbolo de agradecimiento, precedido por un sacrificio personal –que puede ser hacer un recorrido descalzo o de rodillas– y de un donativo. "A romería tamén ten moito de negociación relixiosa: pides algo e dás para que despois che dean outra vez", concluye esta antropóloga.

Xosé Ramón Mariño Ferro, exprofesor de Antropología de la Universidad de Santiago, también sostiene que la penitencia física del devoto forma parte de lo que es la romería.

"Romerías como as galegas hainas en toda a Europa católica: en Italia, Portugal e Francia, e todas elas teñen en común que se camiña a un lugar sagrado facendo unha penitencia que purifique ao devoto (como se fose unha limpeza antes de entrar nun sitio sagrado). Por iso a xente vai de xeonllos ou descalza. Moitas veces, os santuarios están próximos a fontes e lávanse con esa auga, que tamén purifica, como fan os musulmáns", indica Xosé Ramón Mariño Ferro.

En Lugo, no quedan cererías que hagan exvotos ni tampoco establecimientos donde los vendan. De hecho, se está cambiando ya la tradición de llevar un exvoto por la de encender un velón. Brabander, una firma lucense dedicada a la venta de artículos religiosos, ofrece velones a muchos de los romeros que van a O Cebreiro.

Los exvotos de cera más caros cuestan 20 euros y simbolizan piernas, pechos y órganos como el riñón, el hígado y el pulmón

Sin embargo, todavía se pueden adquirir exvotos por internet y los precios varían según la parte del cuerpo que representen. Así, por ejemplo, los más caros son los que representan el riñón, el pecho femenino, el estómago, el hígado, el pulmón o una pierna, que están a 20 euros. En cambio, lo más barato es la cabeza, a 9. A mitad de camino están el brazo, a 14; la garganta, a 15; un niño, a 18; la columna, a 14; los ojos y la nariz, a 16, y el corazón, a 17 euros.

Pero lo que, en realidad, contribuye a que las romerías no desaparezcan es la fiesta que se organiza de forma paralela al fenómeno religioso. "As romarías sobreviven porque teñen unha parte de penitencia pero tamén de diversión, e convértense nunha resposta a varias necesidades sociais como comer, falar cos amigos, ligar ou comerciar. A romaría é un feito social total, que responde a todas as facetas do ser humano. E son toda unha institución por esa función social que cumpren", explica Xosé Ramón Mariño.