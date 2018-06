Romanos y castrexos miden sus fuerzas en el día grande del Arde Lucus

La fiesta romana llenó este sábado las calles del casco histórico de Lugo y cumplió las expectativas más exigentes. El centro de la ciudad se atestó de lucenses y visitantes a lo largo de toda la jornada, pero a pesar de la multitud, no se registraron incidentes de consideración. Durante la madrugada de ayer, la Policía Nacional tuvo que intervenir en dos peleas, pero no hubo heridos de gravedad ni se practicaron detenciones. Los agentes también varias actas de consumo de estupefacientes en la vía pública, unas conductas, protagonizadas por una minoría, que no lograron enturbiar los festejos.

Los asistentes al Arde Lucus salieron a divertirse de forma pacífica y el buen ambiente del público tuvo su contrapunto en las recreaciones organizadas en varios puntos de la ciudad. Romanos y Castrexos midieron sus fuerzas por las calles tratando de demostrar su valía y no dejaron al público indiferente.

Una de las puestas en escena que despertó mayor expectación fue el asalto al Monte Medulio —el último bastión de los galaicos en la sierra de O Courel—, recreado en el Cantiño Nemesio Cobreros. Los castrexos se asentaron en su campamento y vivieron con tranquilidad hasta que sufrieron el asedio de las legiones romanas.

DESFILE. Tras varias batallas y asedios, los dos bandos se dieron una pequeña tregua en el desfile a pie por la Ronda da Muralla. El acto resultó espectacular y el público no dejó de aplaudir y grabar a los participantes. Algunos desde las aceras y otros desde el adarve de la muralla, los asistentes al desfile disfrutaron del sonido de las gaitas, los tambores y de una puesta en escena trabajada y con todo lujo de detalle.

En el desfile por la Ronda da Muralla participaron, nada y nada menos que 45 asociaciones, llegadas de varios puntos de la comunidad gallega y del resto del territorio nacional, pero también de otros países como Italia, Portugal y Rumanía.

►Más información en la edición impresa de El Progreso de este domingo◄