A Roma se la conquista por el estómago

Lo que pocas veces pudo verse en Roma, legionarios y esclavos comiendo a cuerpo de senadores y patricios, se está haciendo realidad en este Arde Lucus gracias al Ars Culinarium, una iniciativa de la Asociación de Cociñeiros de Lugo para sacar a la calle la mejor herencia de la gastronomía romana para disfrute de lucenses y visitantes.

Ocho gladiadores de la cocina lucense participan en esta iniciativa en la plaza de abastos, zona habilitada para acoger tanto a los comensales como a los cocineros que elaboran en vivo sus tapas, todas inspiradas en la tradición gastronómica romana. La bacanal se abrió el viernes por la tarde y se repetirá este sábado, de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 01.00 horas, y el domingo hasta las once de la noche.

La elaboración de las tapas corre a cargo de Santy Almuíña (Colón), Alejandro Méndez (Cachivaches), Pablo Vila (Oca Hoteles), Diego López (Bulló), Carlos Montero (Mocca Helados), Alejandro Ares (Noa Boutique), Juan Rubiños (Contrafuerte) y Roberto Torreiro.

Las propuestas son Arroz con pulpo y bacalao ahumado, Hamburguesa calzone con majado de queso y especias y hortalizas, Costilla de cerdo asada y salsa garum, Perrito criollo, Tortilla de nabos y ortiga con crema de queso ahumado, Empanada de bonito, Albóndigas en salsa de puerros confitados y picada de frutos secos y Sorbete helado de manzana. Los precios van de los siete a los diez euros, y se puede consumir en la propia plaza, donde también se adquieren las bebidas.

Única oferta

Este oferta ha adquirido una especial importancia este Arde Lucus, porque ha sido una apuesta al todo o nada del Concello y la Asociación de Cociñeiros lucenses: este año no se ha dado ni un solo permiso para instalar los puestos callejeros de comida que solía haber en otras ediciones, en los que se dispensaban desde churrasco y criollos a todo tipo de bocadillos y distribuidos en varios emplazamientos.

De hecho, la alcaldesa, durante la presentación de Ars Culinarium, lo señaló como "á principal novidade que ofrece a axenda do Arde Lucus de 2023, no que a nosa gastronomía, que xa é un reclamo durante todo o ano, dentro e fóra das nosas fronteiras, será tamén una das principais protagonistas do programa nesta XXII edición", una promoción que consideró aún más importante en el año en que se estrena la distinción de Fiesta de Interés Internacional.

Lara Méndez confió, además, en que la exhibición gastronómica fuera un impulso notable para el ...Et edendo, Lucus, un plan financiado con fondos europeos para impulsar el posicionamento de Lugo como un destino turístico sostenible para visitantes nacionales y extranjeros en cualquier época del año. Es para ello básico, opinó, convertir a la capital lucense en un referente gastronómico y cultural atendiendo al fuerte componente histórico de la ciudad y a su importante vinculación ambiental con el río Miño.

La responsabilidad que asumieron los cocineros luceses con este desafío va más allá, y apunta al objetivo que se ha marcado el Concello para los próximos años de alcanzar la declaración de Ciudad Gastronómica de la Unesco, para lo que el Ars Culinarium debería ser un primer paso.