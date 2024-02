Rodríguez Zapatero, en Lugo: "Rueda va a perder por no ir al debate de TVE"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero auguró este martes, en un mitin del PSOE en el Gran Hotel de Lugo, que "Alfonso Rueda perderá este miércoles por no comparecer en el debate", que se hará por la noche en Televisión Española ante las elecciones autonómicas del domingo. El candidato del PP anunció que no iría.

Zapatero subió al estrado, que lo elevaba sobre varios centenares de asistentes, con un anuncio en tres palabras: "Pulpo á feira, Galicia, campaña. Es inmejorable". Entonces tiró suavemente de las mangas de la chaqueta, apoyó el brazo en el atril, sonrió y empezó a divertirse incidiendo en que Rueda elude acudir al plató de la televisión pública: "No va al debate porque no puede defender lo que ha hecho, no cree en sí mismo y no tiene argumentario".

Volvió a refererirse a Lugo para hablar del encuentro de un alto cargo del PP con 16 periodistas en un restaurante local en el que los populares se abrían a un cambio de posición sobre el independentismo catalán. Dio por supuesto que ese alto cargo era el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para preguntar "cómo va a explicar todo lo que ha dicho sobre la amnistía, el indulto y Puigdemont; toda la crispación".

El dirigente socialista presentó como "hipocresía" que "mientras se manifestaban negociaban por detrás". Remarcó que "Feijóo va a una comida y dice que un indulto a Puigdemont, la amnistía la discutimos y que haya concordia para cataluña, que es lo que lo que viene diciendo Pedro Sánchez; dice que no había terrorismo, que es lo mismo que había dicho Sánchez".

Zapatero hizo mofa con que "Feijóo ahora sale y lo desmiente. Hay que preguntarle: '¿Estaba usted o tiene un hermano gemelo?". Aceptó que el presidente popular "tiene derecho a cambiar de opinión, pero uno debe responder, tener cocherencia". En su opinión, Feijóo "negó lo que había dicho por solamente tres palabras de Puigdemont: "Todo se sabrá".

Besteiro, este martes en Lugo. SEBAS SENANDE

Besteiro: "Non se pode facer negocio coa sanidade, a educación ou a dependencia"

En la misma línea crítica, José Ramón Gómez Besteiro, aspirante del PSOE a la Xunta, hizo memoria sobre obras de importancia que haya hecho el PP en Lugo "e non se me ocorre ningunha, porque a muralla romana non a fixeron". Amplió la mirada para criticar el descenso de población y de trabajo en Galicia en los 15 años de los populares en la Xunta.

Anunció que su primera labor si es elegido presidente autonómico será revertir esas dos pérdidas a base de industria que transforme la materia prima. Ligó el futuro de la provincia de Lugo con la de Ourense como una sola Galicia interior para señalar la paradoja de que "somos os maiores produtores de leite e importamos iogures". Por ello, propuso "apostar por un grupo industrial lácteo no interior de Galicia". Extendió la propuesta de completar el valor añadido a los sectores maderero y cárnico.

En el capítulo social, habló de reforzar la sanidad pública, un objetivo ´"que non se logra soamente con cartos, tamén organizando mellor o persoal e os recursos". Subrayó la importancia de mejorar la salud mental y de cubrir las vacantes en pediatría.

Besteiro abogó por una red de residencias públicas "que as persoas poidan pagar", porque consideró que "non se pode facer negocio coa sanidade, a educación ou a dependencia".

Lara Méndez: "Imos votar todas as mulleres"

La segunda en la lista socialista por la provincia, Lara Méndez, defendió que "todas as mulleres imos mobilizarnos en defensa dos dereitos sociais" que solamente garantizaría que José Ramón Gómez Besteiro "fose presidente da Xunta".

La exregidora de Lugo revisó la campaña del Partido Popular en Lugo para criticarla comenzando por las fechas elegidas por Alfonso Rueda. Su sospecha es que las "convocaron en pleno Entroido porque non queren que nos mobilicemos, porque, se nós imos votar, eles saen".

Para Lara Méndez el debate es importante, aunque manifestó su contrariedad porque Rueda "se comprometeu a facer a intermodal en Lugo e despois non quere financiala". En cuanto a la vivienda pública en Lugo, lamentó que el PP hablase de construirla en Garabolos "cando non hai anuncio nin licencia" o que el popular José Manuel Balseiro argumentase nun debate que "non se constrúe vivenda pública en Lugo porque hai okupas".

La intervención de la alcaldesa, Paula Alvarellos, fue más de partido porque anticipó que "o próximo presidente da Xunta vai ser necesariamente Besteiro porque representa a xestión, cercanía, a ambición, o compromiso e doutro lado hai xente minte, que falta a verdade en educación e sanidades". Se giró hacia el candidato socialista a la Xunta: "Coas túas políticas Lugo vai voar, cremos en ti".