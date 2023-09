El rodillo del bipartito arrolla las propuestas del PP para O Carme y el aparcamiento

Para los veteranos del PP —ahora la única oposición al gobierno bipartito de la ciudad— como Antonio Ameijide, que este jueves tuvo protagonismo y volvió a dar muestra de su capacidad dialéctica, no es nada nuevo, pero a los que acaban de incorporarse los primeros plenos del mandato les están sirviendo para ver qué cuatro años les esperan. Incluida a la nueva portavoz popular, Elena Candia, que como sus compañeros se encontró con el rodillo del gobierno local. Este dijo no a todas y cada una de las propuestas que llevaba su partido para la ciudad, alegando que no eran concretas, que versaban sobre cuestiones sobre las que el gobierno ya está trabajando o incluso que eran ilegales, como un complemento retributivo transitorio para los músicos de la Banda.

El PP no logró que el gobierno aceptara sus propuestas a pesar de que en el transcurso del debate Ramón Cabarcos —pedagógico e incisivo a la vez— desmontó el argumentario a la edil de Urbanismo, Paula Alvarellos, y explicó que las propuestas que los vecinos de O Carme y el PP vienen planteando se resumen de forma clara en una: llevar a cabo la modificación normativa necesaria para que quien tiene casas pueda rehabilitarlas y quien quiera invertir en el barrio lo pueda hacer con garantías. Todo lo demás, las mejoras y proyectos que el gobierno está materializando, se agradecen, pero no servirán para dinamizarlo, insistió.

Es justo lo contrario a lo que opina el gobierno, que además respondió que el nuevo pavimento de la Calzada, que los populares ven poco apropiado para un camino histórico, fue una "imposición" de Patrimonio de la Xunta. Alvarellos recordó también que esta hizo una nueva delimitación del Camino cuando el PXOM de Lugo estaba ya aprobado y afeó a Cabarcos, presidente de la asociación vecinal antes que concejal, que "mudar" parece que sea su "leitmotiv".

El PP cree que el gobierno "procrastina" y lleva a cabo actuaciones superficiales en la ciudad y el ejecutivo defiende que son "transformadoras" y que la oposición es "negacionista"

La edil explicó que cuando entre en vigor el nuevo PXOM al completo se empezará a trabajar para modificar el plan en O Carme, una zona cuyo desarrollo también podría haber sido impulsado por los propietarios, dijo. Cabarcos le recordó que según lo que está establecido en el PXOM, ese papel le corresponde al Concello y que este "procrastina".

Aunque si algo molestó al gobierno fueron las críticas a proyectos que lleva a cabo en la ciudad, que el ejecutivo ve transformadores y la oposición "de pinta e colorea".

No tuvo más suerte Candia con su propuesta sobre la Banda de Música, a pesar de que primero planteó retirar el punto que según el gobierno local era ilegal y después que se votasen los elementos de la moción por separado. La alcaldesa, Lara Méndez, zanjó el debate dejando claro que su gobierno apuesta por "conservar e preservar" la agrupación musical, pero recordó que cuando llegó a la alcaldía faltaban 300 trabajadores debido a las restricciones de la Ley Montoro —en realidad eran menos y no era esa la única causa— y que hay servicios más esenciales que la Banda que había que atender.

Méndez hizo memoria después de que la hiciera el concejal de Persoal, Pablo Permuy, quien recordó otros problemas que tuvo la Banda, incluso judiciales, y reafirmó el compromiso del gobierno con una nueva modificación de la RPT para regularizar la situación de los músicos. "Leccións de defensa dos traballadores non lles vou admitir", afirmó, a la vez que instó a los populares a no generar falsas expectativas a los músicos.

Alvarellos reiteró que la modificación del PXOM en O Carme no se llevará a cabo hasta que no esté en aplicación el plan general de urbanismo al completo, ya que aún no entró en vigor el 5%

Pero el PP —explicó— no iba al pleno a juzgar lo que el gobierno lleva dicho o anunciado sino a poner sobre la mesa "o que queda por facer", por eso volvió a plantear la creación de más zonas de aparcamiento en As Fontiñas y otras partes de la ciudad. Alvarellos replicó detallando las mil plazas que se pusieron a disposición en la urbe y en el Hula desde 2015 y las que están proyectadas.

"Os números aguantan todo", afirmó Ameijide, que cuestionó al gobierno por no ofrecer nuevas plazas en zonas especialmente complicadas y necesitadas, como As Fontiñas. "Por que non foi a Xunta facer o párking a Fontiñas en vez de á Residencia, onde é máis fácil?", le devolvió Méndez. Calificó a los populares de "negacionistas" de las peatonalizaciones y la movilidad sostenible. "É compatible con poder acceder en coche. Hai xente que o precisa e é un dereito", remató Ameijide.

Economía: crédito para facturas atrasadas, ajustes fiscales y congelación de subvenciones

El gobierno autorizó 144.126 euros para facturas atrasadas, algo no atribuible a la gestión municipal, recalcó el gobierno. La popular Mar Carballas lo puso en duda y señaló los 13,8 millones (1.610 facturas) que el Concello debía a 30 de junio. "Non di cantas estaban en prazo", le afeó el concejal de Economía, Pablo Permuy.

Gobierno y oposición sí votaron juntos los cambios en algunas ordenanzas fiscales, salvo la de plusvalía, porque el PP pide que se suprima. Son ajustes para adaptar algunos aspectos a la normativa y facilitar la operativa recaudatoria y la tributación a los ciudadanos, por lo que no tendrán influencia en la recaudación.

El desequilibrio entre gastos e ingresos del Concello lleva años acentuándose y en este momento ya prácticamente no hay remanente, pero el gobierno ve necesario mantener la congelación fiscal para seguir favoreciendo la recuperación de las economías familiares. El PP incluso apuesta por rebaja de impuestos locales y estatales. Y a la vez plantea un aumento de las subvenciones nominativas a las asociaciones y una tramitación más ágil. Las entidades sufren el mismo aumento de gastos con el que el gobierno bipartito justificó la subida de sueldos políticos (que también benefició al PP), dijo Gustavo Díaz.

El PP pidió una "reorientación presupuestaria", con disminución del "gasto superfluo" y apuesta por proyectos cuya rentabilidad no esté en duda, dijo, como el Impulso Verde, cuyo mantenimiento (sin suministros) costará 40.000 euros al año, según informó el gobierno en respuesta a una pregunta del PP.

El ejecutivo rechazó subir las subvenciones tras recalcar las muchas otras formas en que el Concello apoya a las entidades, como prestando gratis instalaciones y asumiendo los gastos de las mismas, que también han aumentado. Recordó, además, que el 30% del presupuesto municipal va destinado al ámbito social.

Candia debutó poniendo al gobierno frente al espejo con un tono constructivo y conciliador

Elena Candia debutó en el pleno como portavoz del PP con afán constructivo y buscó un tono conciliador para poner al gobierno frente al espejo y señalar su falta de acción en algunos asuntos y sus contradicciones en otros.

Si en la primera sesión del mandato evitó tomar la palabra, en la que abrió el curso político se estrenó defendiendo la propuesta para que los miembros de la Banda Municipal de Música cobren por la función que hacen también como docentes en la Escola desde hace más de una década. Un gobierno que se dice "obreiro" y "progresista" está dejando de pagar 15.000 euros a cada músico, afirmó en el pleno, y rechaza actualizar las ayudas a las asociaciones de la ciudad, añadió al término.

Candia lamentó que el BNG "enmudeza" respecto a la Banda de Música y el gobierno reitera su compromiso con sus trabajadores y pide al PP que no les genere falsas expectativas

Candia lamentó que el BNG, responsable de Cultura y por tanto de la Banda, "enmudecera" y delegara el debate de este asunto en el edil de Persoal, Pablo Permuy, que, como vienen haciendo otros socialistas, volvió a señalar el poco arraigo de la portavoz popular en la ciudad y su desconocimiento de los asuntos municipales. Le recordó que la situación de los músicos estuvo judicializada durante años por el recurso de un sindicato de trabajadores y aseguró que el complemento transitorio que pide ahora el PP mientras no se reclasifican los puestos es ilegal.

Candia replicó que también algunos otros pagos a trabajadores, como algunas productividades, tienen reparos del interventor municipal. Aunque más sorprendente fue la la puntilla de la alcaldesa, quien afirmó que la propuesta del PP le sonaba a sobres, "e aquí non nos gustan os sobres", añadió, para pasmo de los populares.