Rodil ve al BNG como "referente" para otras fuerzas soberanistas

La cabeza de lista del BNG por Lugo, Olalla Rodil, se reunió acompañada de otros cargos de la formación con integrantes del Partido Cantabrista, que se acercaron a Galicia para seguir la precampaña electoral de los nacionalistas.

"O BNG, en pleno ascenso, é referente para moitas forzas soberanistas emerxentes no Estado", dijo Olalla Rodil, que añadió que "sempre hai a necesidade de expresar a identidade propia e as forzas soberanistas, con distintas fórmulas e nas diferentes zonas do Estado, son quen amparan a identidade dos pobos e de representar as súas inquedanzas. Temos que construír unha Galiza máis forte e orgullosa da súa identidade, afortalando a capacidade de decisión do pobo galego, avanzando no noso recoñecemento como nación e no noso autogoberno", dijo.

En el encuentro con los miembros del Partido Cantabrista también participó el teniente de alcaldesa de Lugo, Rubén Arroxo, y tras el mismo Rodil comentó que para el BNG existe más esperanza, "porque o galego é un pobo digno e traballador que non se resigna a ver como nos van achicando, como van facendo a cada pouco este país máis pequeno".

Por ello, la candidata nacionalista consideró que es preciso poner en marcha un plan de gobierno ambicioso y de país que coja de la mano los sectores sociales, económicos y culturales más vivos y dinámicos de Galicia para abrir "unha urxente e necesaria fiestra de oportunidade. Un goberno que estea liderado, por primeira vez na historia de Galiza, por Ana Pontón, unha muller nacionalista coas mans libres para defender os intereses das galegas e galegos, sen ataduras", sentenció.