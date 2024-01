La cabeza de lista del BNG por Lugo, Olalla Rodil, se mostró el viernes muy crítica con las infraestructuras ferroviarias de Lugo y aseguró que "non pode ser a única cidade de Galiza que teña un tren do século pasado".

Así lo aseguró en un acto con el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, en el que el diputado nacionalista defendió el trabajo hecho por su formación con el actual Gobierno de coalición para impulsar las infraestructuras ferroviarias y viarias de la provincia. Culpó del retraso en esa materia a que en sus 15 años en la Xunta el PP fue incapaz de gestionar esas mejoras.

Arroxo recordó, por su parte, que el BNG lleva años denunciando la incomunicación que sufre Lugo, "unha cidade totalmente illada a nivel comunicativo", situación que, aseguró, "está a quitarlle dereitos aos nosos veciños e veciñas, porque non teñen a mesma mobilidade que noutras cidade". Perjudica, además, al desarrollo económico de Lugo, resaltó el primer teniente de alcaldesa.

Olalla Rodil incidió en este hecho y calificó de inaceptable que Lugo sea la única ciudad que no está conectada por tren con la capital de Galicia.

En este sentido, dejó claro que esta reivindicación será una prioridad para el BNG si Ana Pontón es presidenta de la Xunta. "Poñamos Lugo no mapa e pelexemos coas mans libres", dijo, resaltando que el BNG "é a única forza política que ten as mans libres para poñer a Lugo no centro".

Olalla Rodil, una de las diputadas más destacadas del BNG en el Parlamento, aseguró que esta es una campaña muy ilusionante y abierta, en la que "contamos cunha grande corrente de simpatía".

Campaña abierta. Añadió que "todo o mundo sabe que esta campaña se xoga entre BNG e PP. Que o PP representa o pasado e que podemos abrir un tempo novo neste país no que se poñan por diante os intereses dos galegos e das galegas da man dun Goberno que estea liderado polo BNG e pola primeira muller nacionalista presidenta da Xunta, Ana Pontón".

Recordó también que uno de los compromisos del BNG para la provincia de Lugo es la finalización de la autovía Lugo-Monforte para vertebrar el interior de Galicia, objetivo que será una prioridad de los nacionalistas si logran gobernar la Xunta.