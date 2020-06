Rodil dice que el BNG invertirá el 1,5% del PIB en la universidad

La candidata del BNG por Lugo, Olalla Rodil, mantuvo un encuentro con la vicerrectora de la USC en Lugo, Montse Valcárcel, para explicarle algunas de las propuestas de su partido para las universidades gallegas. Según Rodil, "a partir do 12 de xullo precisamos darlle a volta ao modelo de universidades e poñer fin a 11 anos de recortes do Partido Popular, que provocaron que as universidades galegas perderan máis de 200 millóns de euros".

"Desde o BNG temos unha aposta firme e estratéxica para blindar e garantir recursos suficientes para a universidade pública, que pasa por investir o 1,5 por cento do PIB no noso sistema universitario", concretou a candidata nacionalista.

Olalla Rodil calificó la investigación como un "eixo estratéxico para o desenvolvemento económico e a modernización da Galiza". "O goberno galego con Ana Pontón como presidenta non permitirá a creación dunha universidade privada na Galiza", afirmó la candidata por Lugo, que añadió que "a alternativa do BNG pasa pola gratuidade do ensino superior e a cooperación entre campus en base á especialización e ás fortalezas de cada un deles".

En esta línea, subrayó "a potencialidade do campus de Lugo, cunha oferta formativa e unha labor de investigación moi ligada co sector agrogandeiro que precisa transformar os produtos e completar o ciclo industrial".