"La robótica uniportal es ahora la revolución en cirugía de pulmón"

En cada hospital por el que Diego González Rivas (A Coruña, 1974) pasa para impartir formación su técnica se convierte en la estándar. La ha llevado personalmente por medio mundo, incluido el Chuac, donde creó la Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, de referencia para los lucenses que deban operarse de cáncer de pulmón.

La cirugía videotoracoscópica uniportal –por un solo orificio– permite a los pacientes recibir el alta en 24 o 48 horas tras la intervención. González opera ahora en los hospitales coruñeses de Quirón y San Rafael.

¿Por qué eligió especializarse en Cirugía Torácica?

Fue una decisión de última hora. Inicialmente quería hacer Cirugía Plástica porque la torácica cuando me tocó elegir no era muy conocida ni estaba muy desarrollada. Se hacía más cirugía abierta. Unos días antes de elegir me enteré de que se iba a empezar un programa de cirugía de trasplante aquí en A Coruña, yo sería el primer residente. Empecé a investigar un poco más y... no sé, a veces pienso que fue como una intuición, como que la escogí pensando que podría contribuir a que evolucionase. De hecho creo que la hemos evolucionado, en diez años le hemos dado un aire que no tenía y la hemos hecho mucho más atractiva que antes.

¿Recuerda cómo se le ocurrió que un solo orificio sería suficiente para extirpar un tumor de pulmón o hasta un pulmón completo?

Sí, fue en el año 2010. Primero me formé en videocirugía en Estados Unidos. Cuando acabé la especialidad en A Coruña fui a varios hospitales. Hice estancias en Los Ángeles, Nueva York y Carolina del Norte y, después de estar en esos centros y de poner en práctica en España las técnicas de videotoracoscopia, en las que se usaban varias incisiones, me di cuenta de que también se podía hacer solo con una. Vimos cómo adaptarlo y en junio de 2010 hicimos el primer caso en A Coruña.

¿Cómo se le explica a ese primer paciente que se va a usar con él una técnica nueva en el mundo?

Cuando empecé a operar con dos incisiones llegó un momento en que, cuando ya llevaba un montón de casos, ponía todo el instrumental por una porque veía mejor. Después de muchos casos así me empecé a preguntar por qué abría la segunda incisión si no la usaba. Lo que le expliqué a ese paciente es que empezaría con una sola incisión y si hiciera falta usaría la segunda. No hizo falta.

¿Qué implica para el paciente que se le practique una sola incisión?

Es la forma menos invasiva de operar el pulmón. Solo haces un corte, le duele menos, se recupera antes, agredes menos el sistema inmunológico... hay un montón de ventajas si en vez de tres cortes te hacen uno nada más. Es menos doloroso para el paciente y técnicamente para el cirujano es mejor.

¿Qué suponía para el cirujano tener las dos incisiones, con la cámara en un sitio y el instrumental en la otra?

Una sola incisión tiene ventajas para el cirujano también porque metes todo por una misma dirección. Es como si estuvieras reproduciendo la cirugía abierta, pero sin abrir, como si tus ojos y manos fueran en la misma dirección. Cuando se hace laparoscopia una incisión entra por atrás, otra por delante y la cámara entra por abajo. La visión es diferente. Por eso triunfó tanto el Uniport.

¿A cuántos cirujanos calcula que habrá formado con su técnica a estas alturas?

Miles, es imposible de saber. Solo en Shanghái he formado a más de mil cirujanos de 96 países. En todo el mundo, después de haber operado en 126 países... te puedes imaginar que son muchos.

Usted va a un hospital, los cirujanos observan y algunos participan en sus intervenciones. ¿Eso es suficiente para después poder reproducir su técnica?

Sí, aunque generalmente después asisten a alguno de mis cursos, más adelante a otros. Siguen formándose con el paso de los años.

Imagino que ahora se estarán actualizando para hacer la técnica con robot.

Exacto. Inventé la robótica uniportal el año pasado. Por culpa de la pandemia me quedé más tiempo en España y tenía más tiempo para pensar. Tenía el robot ahí y me di cuenta de que se podía usar haciendo solo una incisión y metiendo todos los brazos por ella. En vez de hacer cuatro incisiones o cinco, como se hace con el robot porque tiene cuatro brazos, metemos tres por una sola incisión. Ahora estoy viajando por el mundo mostrando esta técnica. Este fin de semana pasado hice las primeras cirugías robóticas en Ecuador. Ahora la robótica es la revolución. Hice el primer caso del mundo en septiembre de 2021 y desde entonces he operado en 14 o 15 países. Con la cirugía robótica uniportal empieza ahora otra revolución, un nuevo ciclo. Verdaderamente es una locura, no te puedes imaginar la cantidad de gente que me escribe a diario, cirujanos que quieren aprender a hacer esa técnica.

Pasa gran parte del año viajando para operar en otros países, algunos con acceso muy restringido como Corea del Norte o la franja de Gaza. ¿Cuáles son sus próximos destinos?

La semana pasada estuve en Trinidad Tobago, después en Perú. La semana que viene voy a Irlanda, de ahí a Bucarest, luego a la India y después a Camboya, que nunca he estado. En mente tengo pensado ir a operar a Turkmenistán, que es un país muy cerrado. Me han llamado mis colegas de Ucrania para que vaya a operar otra vez y a lo mejor lo organizo. Aunque la situación esté complicada intentaré ir. Estuve operando en Gaza y Ucrania varias veces, justo antes de la guerra.

¿La técnica uniportal permite operar tumores que se consideraban inoperables?

No, la cirugía laparoscópica con varias incisiones, y especialmente la que utiliza una sola incisión dado que es menos invasiva todavía, permite operar a determinados pacientes que antes se consideraban de muy alto riesgo para una cirugía abierta porque tenían mucha comorbilidad, otros problemas de salud asociados.

¿Qué tipo de casos son los que opera cuando viaja para impartir formación?

Siempre me dejan los casos más complejos. Es muy raro que opere un caso fácil.

¿A cuántos pacientes habrá intervenido?

Más de 8.000. Opero más de 850 tumores al año.

Si se quedara en un sitio no podría haber sumado tantos.

No, imposible.

Quizás en el Shanghai Pulmonary Hospital...

Sí, porque ahí tenemos el programa de cirugía videotoracoscópica más grande del mundo, que yo dirijo. Hacemos 20.000 cirugías de pulmón al año. Creo que es una técnica con muchísima extensión por el mundo, quizás sea la técnica con mayor expansión en la historia de la Medicina.

Porque la ha llevado personalmente país a país.

Sí, me he preocupado de que se expanda por el mundo porque quería ayudar a la gente.

En China es especialmente elevada la incidencia de cáncer de pulmón.

Sí. Más elevada que en otros países. Tienen un programa de cribado para personas de más de 45 años y fumadoras con TACs de baja resolución, así que detectan los tumores antes. Tienen muchos factores genéticos, la polución...

Su madre es de Lugo, ¿sigue manteniendo contacto con la provincia?

Sí, claro. Tengo mucha relación con Lugo porque mis padres y abuelos son de allí y también porque mi exnovia era de Lugo, con lo que iba con mucha frecuencia.

El hecho de que su madre sea enfermera tiene relación con que eligiera una profesión sanitaria.

Sí, tuvo mucha influencia porque yo de pequeño veía la Medicina en casa, iba al hospital con ella, me gustaba mucho ese mundo y ayudar a la gente. La Medicina me dio la posibilidad de ayudar.