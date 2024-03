Los robos organizados de aceite llegan a los supermercados lucenses

Supermercados de la ciudad de Lugo y de otros lugares de la provincia llevan meses en alerta por los robos de aceite que sufren, en la mayoría de los casos de forma organizada, a cargo de grupos de personas que suelen desplazarse por distintas partes del país y que llevan a cabo las sustracciones en cantidades importantes y de forma muy profesionalizada, por lo que resulta difícil atajar las sustracciones.

Esta práctica es confirmada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en lo que va de año detuvieron a varias bandas, en algún caso reincidentes, cuando se desplazaban por carreteras de la provincia con grandes cantidades de aceite sin que pudieran confirmar su procedencia.

El aceite se ha convertido en un producto muy codiciado para su venta ilegal por el gran encarecimiento que ha sufrido en los últimos años y que sigue sin detenerse. Según los datos recabados por la organización de consumidores Facua, en el mes de febrero el precio del litro de aceite de oliva subió un 4% y el de virgen extra, un 4,3% respecto a enero.

Este producto es más que nunca un oro líquido y por esa razón en algunos establecimientos ha pasado a ser el artículo más robado. En los supermercados de Lugo todavía no se ha llegado a poner bajo llave, como sí sucede en otros lugares del país, pero sí está más vigilado por el personal. Sin embargo, ese control no es suficiente para evitar sustracciones como la que sufrió un supermercado de la zona de As Fontiñas hace aproximadamente un mes.

Varias personas perfectamente organizadas se llevaron de una sola vez doce botellas de aceite de oliva sin que fueran detectadas. Cuando el personal observó el lineal parcialmente vacío y visionó las cámaras de seguridad comprobó cómo varias personas se habían colocado estratégicamente en distintas zonas del establecimiento, las que tienen más ángulos muertos y resulta más difícil de vigilar, e iban recibiendo las botellas que otra había colocado en un carro, como si se tratase de una compra normal. "Nun minuto estaban fóra do supermercado", cuenta con impotencia un trabajador.

Este fue uno de los robos más recientes y llamativos que sufrió este supermercado, pero las sustracciones de aceite están a la orden del día, cuentan sus trabajadores. "E levan do bo, das botellas de arredor de dez euros, aceite de xirasol non levan", explica uno.

El relato se repite casi punto por punto en otros establecimientos de la ciudad de distintas enseñas. Coinciden en que, al margen de los hurtos de botellas o garrafas individuales, se están produciendo robos de cantidades mayores y de forma totalmente organizada.

En algunos casos, los autores son grupos de personas llegadas desde otros lugares pero también las hay que ya son conocidas por los trabajadores de los establecimientos por su reincidencia, aunque el destino parece ser el mismo, la venta ilegal. "Chegamos a quitarlle 15 botellas a unha mesma persoa dunha vez", cuenta una trabajadora de un céntrico establecimiento de la capital.

El modus operandi consiste en acceder al supermercado con ropa muy floja, desde pantalones a cazadoras o abrigos, y con varias mochilas o incluso maletas. "Saen forrados en aceite", cuenta una trabajadora. Es siempre aceite de oliva aunque no hacen distinciones entre marcas. "Algunhas veces arrasan o lineal", explica.

Esta empleada explica que resulta poco operativo poner alarmas a las botellas o garrafas de aceite porque se trata de un producto que se vende mucho por lo que habría que estar pendiente continuamente de retirar los dispositivos de seguridad. La alternativa es vigilar más los pasillos donde está este producto y estar pendiente de las personas que entran al establecimiento porque algunas son reincidentes, explican.

Botellas de bebidas alcohólicas con alarma en un supermercado lucense. VICTORIA RODRÍGUEZ

Algunas veces, los trabajadores logran recuperar la mercancía, o parte de ella, porque no son agentes de la autoridad y no pueden detenerlos. "Non lles podes tocar, e mentres chamas a Policía e vén, onde van!", cuenta.

La vigilancia del aceite se ha extremado en todos los establecimientos y algunos tienen órdenes de las centrales de que hagan chequeo constante del número de unidades con las que cuentan.

Los supermercados están especialmente preocupados por la actividad de las bandas organizadas, ya que los robos suelen ser mayores y más difíciles de intervenir. Las sustracciones individuales, aunque existen, no han aumentado de forma sustancial y las que hay no se limitan al aceite.

No obstante, no hay duda de que detrás de la actividad de esos grupos organizados está el elevadísimo precio que ha alcanzado este producto, que después se pone a la venta en el mercado negro. El litro de aceite de oliva virgen está en torno a los 10 euros.

Esta misma semana, la Guardia Civil detuvo a cinco personas de Arteixo (A Coruña), de entre 27 y 61 años, cuando circulaban por Pedrafita do Cebreiro con 253 botellas de aceite de oliva de distintas marcas y formatos. Se confirmó que ya habían actuado en supermercados de la provincia de León. A principios de mes, otras tres personas, también reincidentes fueron detenidas tras sustraer aceite en supermerados de Vilalba y Castro Ribeiras de Lea.

Un 72% más caro que hace un año

El aceite de oliva continúa con la escalada de precios que empezó en 2022 y, en febrero, el litro de virgen extra costaba un 72,8% más que hace un año, según jel estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción. La asociación analizó 58 precios de diferentes formatos a la venta en ocho grandes cadenas de distribución del país.



Según Pool Red, el sistema de información de precios en origen sobre las cotizaciones del aceite de oliva, el precio medio en esta última semana de marzo fue de 8,07 euros el litro. El oliva virgen se situó en 7,65 euros y el extra, en 8,29.

Poca producción por sequía y calor y especulación están detrás del alza de precios

España es el principal productor y consumidor mundial de aceite de oliva, pero el espectacular encarecimiento que ha sufrido en los últimos años ha hecho que algunos consumidores estén optando por otras variedades, como el girasol.

La principal causa de la escalada de precios es la reducción de las cosechas de aceituna que se viene produciendo por las altas temperaturas y la falta de lluvia. En la campaña 2022-2023, la producción se desplomó un 55,6%, hasta las 663.000 toneladas, y la de esta última cosecha subió poco, hasta 760.000 toneladas.

Pero, además, existe un componente especulativo. Hay intermediarios que, cuando se prevé una campaña floja, se adelantan a comprar producto a cooperativas agrícolas para después venderlo más caro. Los supermercados, por su parte, alegan que se limitan a seguir la tendencia del mercado y que su margen es mínimo.

Otros hurtos: quesos, pulpo y bacalao con alarmas

Cuñas de queso envasado al vacío, pulpo congelado y bacalao con alarmas son imágenes que empiezan a ser habituales en los supermercados y que hace años eran impensables. Son productos que se han ido sumando a la lista de artículos que son dotados de medidas de protección, como bebidas alcohólicas, cosméticos, perfumes o electrodomésticos.

Son productos de valor y que tienen buena salida en el mercado negro, por lo que son objeto de deseo de personas o grupos que se dedican a robar en estos establecimientos para después vender la mercancía. Muchas veces, en localidades distintas a las de donde llevan a cabo las sustracciones.

La inflación y la menor disponibilidad económica de muchas familias favorece estas prácticas delictivas profesionalizadas, porque de lo que no hay duda es que de este tipo de robos tienen como finalidad la venta.

En cambio, los supermercados de la ciudad no detectan que aumentaran, al menos de forma notable, otro tipo de hurtos puntuales e individuales que respondan a una necesidad alimenticias y que hubo siempre.

Quesos con alarma en un supermercado lucense. VICTORIA RODRÍGUEZ

"Pillería sempre a houbo, como a dos chavais que, por falta de cartos ou por facer a broma, levan unha botella ou unha tableta de chocolate", explica un trabajador de un supemercado lucense.

El robo de alcohol sigue siendo un clásico, en ocasiones también por parte de personas con adición, que suelen ser reincidentes y fáciles de detectar. En otras ocasiones, los hurtos los lleva a cabo "a persoa da que menos sospeitas", explica una trabajadora. Otro clásico.