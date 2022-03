Robos y hurtos son los delitos que más crecen en Lugo y suman 70 al mes

Ni las peleas, ni el tráfico de drogas ni las agresiones sexuales. Los delitos que más se incrementaron el pasado año en el municipio lucense fueron las sustracciones -tanto hurtos como robos-, que sumaron un total de 868 casos, lo que se traduce en una media que supera los 70 al mes. Atajar este tipo de infracciones penales es uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que suponen casi el 25% de toda la criminalidad con la que los vecinos de Lugo se ven obligados a convivir.

Las estadísticas del Ministerio de Interior -elaboradas con los datos de Policía y Guardia Civil- revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron en la capital 667 hurtos, es decir, sustracciones al descuido en las que no hubo violencia. Esta cifra supone un incremento del 34% con respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 497 casos. Tal y como explica la Policía Nacional de Lugo, la mayor parte de los hurtos en la capital son sustracciones de móviles al descuido. "También se registran algunos hurtos en comercios de ropa, perfumerías y supermercados, pero puede decirse que es algo residual", apuntan.

La Policía Nacional afirma que la colaboración vecinal y la coordinación entre cuerpos es clave para resolver los casos

En cuanto a los casos violentos, en 2021 se registraron en el municipio lucense 54 robos con intimidación, un 22% más que el año previo, a los que se sumaron 147 robos con fuerza en domicilios, establecimientos comerciales y otras instalaciones, un 7% más. De estos últimos, 90 sustracciones fueron cometidas en viviendas, un 52% más que en 2020, cuando hubo 59 denuncias. "Muchos robos con fuerza", señala la Policía, "se llevan a cabo en alpendres y garajes, ya que son lugares a los que acceden con relativa facilidad y en los que se encuentran los artículos que quieren los delincuentes, como herramientas y chatarra. Cuando los robos son en viviendas, los ladrones buscan fundamentalmente dinero y joyas. La gente suele guardar sus objetos de valor en el dormitorio principal y en el salón, pero es donde primero registran, por lo que nosotros siempre recomendamos a los ciudadanos que escondan sus pertenencias en lugares más seguros".

Además de este tipo de sustracciones, la Policía Nacional investigó el año pasado varios robos con violencia por el método del tirón. En uno de ellos, el autor llegó a romperle el brazo a la víctima. Fue detenido y se le imputaron al menos tres tirones. Otro caso que finalmente se esclareció fue el atraco a punta de pistola a la sucursal de Abanca en el Sagrado Corazón. "Ese caso se resolvió gracias a la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad. La coordinación entre la Policía Judicial de Lugo y la Guardia Civil de Culleredo permitió identificar y detener al autor. Esta colaboración nos ha permitido además desarticular varios grupos itinerantes y también resulta clave la colaboración vecinal", explica.

PROVINCIA. Si se extiende el análisis a toda la provincia, los datos revelan la misma tendencia que en la capital, ya que las sustracciones pasaron de 1.377, en 2020, a 1.615 el pasado año. Sin embargo, a nivel provincial, el aumento se registró fundamentalmente en los hurtos, con un ascenso del 30,5%, de 922 a 1.203 casos. Los robos con fuerza o violencia, sin embargo, descendieron, ya que pasaron de 455 a 412.

"Actualmente proliferan los hurtos de móviles y el 99% de casos se esclarecen"

Entre los artículos más codiciados por los ladrones que actúan en la capital lucense se encuentran actualmente los teléfonos móviles, una mercancía bastante fácil de colocar en el mercado negro. Sin embargo, adquirir un terminal robado es arriesgarse demasiado a quedarse sin él, ya que la Policía Nacional resuelve casi todas las sustracciones. "Actualmente", explica el portavoz de la Policía Nacional Manuel Arias, "el hurto de móviles está proliferando. Los autores aprovechan un descuido del propietario para coger el terminal de encima de una mesa, de un bolso o del bolsillo del pantalón, y posteriormente lo venden. Sin embargo, en cuanto el teléfono vuelve a estar activo, hoy en día contamos con los medios necesarios para localizarlo. De hecho, el 99% de estos hurtos, antes o después se esclarecen".



Los delincuentes que sustraen este tipo de artículos no suelen buscar una marca o un modelo determinado. "Por lo general, hurtan lo que encuentran. No les importan las características del terminal. Además, hoy en día cualquier joven tiene un teléfono de alta gama. La mayoría de hurtos de móviles a menores son Iphones", explica.



ZONAS. En cuanto a los puntos en los que se cometen estas sustracciones, la Policía Nacional explica que no hay unas zonas más conflictivas que otras. "Los hurtos se registran sobre todo en el centro de la ciudad, pero no porque sea un lugar especialmente conflictivo, sino porque es el punto de encuentro de los jóvenes y es una zona por la que pasa mucha gente a diario. Y los robos en domicilios", comentan, "también es una problemática que está bastante repartida, ya que en Lugo podemos decir que no hay barrios ricos y pobres, sino que más o menos en todos hay personas de clase media, por lo que los delincuentes no se centran en una zona en concreto".



La Policía Nacional de Lugo recomienda a los ciudadanos que no se confíen y que tomen precauciones para evitar ser víctimas de un hurto o de un robo. "Tenemos que vigilar siempre nuestras pertenencias y no dejar objetos de valor a la vista en el interior del coche. Además, al salir de casa hay que asegurarse de que la puerta de entrada quede bien cerrada, aunque solamente vayamos a estar fuera un momento".