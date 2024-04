Trashorras: "El Tarazona nos llevó a su terreno"

El entrenador del CD Lugo, Roberto Trashorras, compareció este domingo en rueda de prensa pese a no estar presente en el banquillo por una sanción de dos partidos y lamentó la mala actuación de su equipo, del que dijo que cayó "en el juego de un Tarazona que nos llevó a su terreno con muchas interrupciones" y aseguró que sus jugadores no supieron "interpretar lo que pedía el partido, que era atacar con paciencia y no ser tan directos como hemos querido ser" ante el equipo de Molo Casas.

Según el de Rábade, su equipo completó un buen "primer cuarto de hora" pero a partir de ahí "no me gustó nada porque entramos en su juego, no existía ritmo y estuvimos demasiado temerosos en muchas situaciones". Trashorras añadió que "aunque es difícil atacar una línea de cinco como la que planteó el Tarazona, la realidad es que no hicimos nada de lo que habíamos trabajado, que era tener mucho ritmo, meter a muchos jugadores por dentro y venir en los apoyos. Nos costó muchísimo y cometimos muchos errores de interpretación, de lo que requería el partido".

El técnico del Lugo reconoció que la situación "no es fácil" ante la pregunta de si sus jugadores están notando la presión de no alcanzar el objetivo de la temporada. "Quiero pensar que no, al fútbol no se puede jugar con miedo o agarrotado, muchos de mis jugadores llevan muchos años en esto y eso no te puede ocurrir. Somos un equipo que tenemos que hacer lo contrario a lo que hemos hecho hoy, tenemos que ser valientes, atrevidos, dinámicos... tenemos que hacer cosas que nos acerquen a ganar, y hoy –por el domingo– no lo hemos hecho y por eso me voy dolido, porque puedes perder, pero no de esta manera", apuntó.

Antón Méndez, segundo entrenador del Lugo, dirigió el partido de este domingo ante el Tarazona por la sanción de Trashorras. XESÚS PONTE

Sobre el próximo partido, en Balaídos ante el Celta B, el de Rábade aseguró que será "especial" por las tres temporadas que militó allí como jugador, "pero si queremos ganar tenemos que hacer todo lo contrario a lo que hemos hecho ante el Tarazona: tenemos que ser valientes, tener la posesión, plantarles cara e intentar que sufran", manifestó.

Sobre la ausencia de disparos entre los tres postes, explicó que su equipo "tuvo demasiada prisa para atacar y no era un partido para eso, no era como el día del Sestao River".

Por último, Trashorras aseguró que el equipo está "jodido y dolido" pero "capacitado para darle la vuelta a la situación porque mientras yo esté aquí, no se va a rendir nadie".