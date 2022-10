Roberto Trashorras: "O polbo galego non ten prezo!"

É pai e, como tal, tócalle afrouxar a carteira polas festas de Lugo para levar as súas fillas as barracas. Pero dá a sensación de que o asume con resignación. Tamén elas son as que se paran nas outras casetas, as de artesanía, para mercar algunha pulseira. E Roberto Trashorras, o exfutbolista e agora entrenador do Polvorín, sabe o que toca. Como tamén sabe que todos os anos, por estas datas, visitará as casetas do polbo. Algo que é tan sagrado e tradicional no San Froilán como as zocas, o complemento do traxe tradicional polo que se decanta este coñecido deportista.

Canto estaría disposto a pagar por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

Un produto galego como o polbo non ten prezo!

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

As relacións sociais, o punto de encontro entre xentes non só da cidade senón doutras provincias.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

Sempre que podo, acudo a comer ás casetas do polbo coa familia e cos amigos.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

Gasto bastante porque levo as miñas fillas ás barracas. [Ri].

Churros ou castañas?

Churros con chocolate e tamén os suízos da Madarro.

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días de semana?

Eu son de tranquilidade. Así que prefiro os días de semana, cando hai menos xente.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Algunha pulseira para as miñas fillas. Iso é o que sempre compro.

Bota de menos os senegaleses?

Non, pero creo que se debería regularizar este tipo de venta e tratar este tema con responsabilidade e tamén compromiso.

Lígase moito no San Froilán?

Pois supoño que si, como en toda festa que se prece.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Xuntanza. Pero tamén podería valer troula, por exemplo.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Como segredo que é non cho vou contar. [Risas].

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

Creo que algunha vez cando era neno pero non moitas veces, a verdade é esa.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

Escollería as zocas porque reflicten a nosa cultura e tamén as nosas tradicións galegas.