Róber Torreiro: "Nuestra especialidad son las tartas de queso artesanales"

¿Cuándo abre A Nosa Masa?

Este martes haremos una inauguración a las 19.00 horas en nuestro local de la Rúa San Pedro y a partir del miércoles ya abriremos al público. Nuestro horario será de 10.00 a 20.00 horas los siete días de la semana.

¿Cuáles son sus especialidades?

Nuestras especialidades son las tartas de queso artesanales, por eso también nos llamamos Queixo Cheescakes, y los postres individuales, que se desmarcan de los pasteles tradicionales. Elaboramos postres, no pasteles.

¿A quién se dirigen?

Nos vamos a enfocar también hacia la restauración para elaborar postres para banquetes, cátering...

Además de pastelería, A Nosa Masa es panadería.

Sí. Todos los productos los elaboramos con masa madre y además ofrecemos asados en horno de leña.

¿Es su primer taller de pastelería y panadería?

Me he dedicado a la cocina toda la vida. Ejercí en restaurantes y hoteles de Bilbao, Mallorca, Ibiza y Tenerife. Ahora me embarco en esta nueva aventura, junto a mis socios Édgar Doval y Patri Varela, a los que les estoy agradecido, como a nuestros seguidores en Instagram.