Robe y Estopa, cabezas de cartel del Caudal Fest 2022

Robe y Estopa son los grandes cabezas de cartel del Caudal Fest 2022. La organización anunció este jueves varios de los artistas que se darán cita en el Pazo de Feiras y Congresos de Lugo el 16 y 17 de septiembre. Entre ellos figuran también Morad, León Benavente, Ilegales, Delaossa o los gallegos Terbutalina y Grande Amore.

E aquí está por fin: CARTEL DO CAUDAL FEST 2022 💥💥@Robe_Extremo de Extremoduro e @estopaoficial serán os grandes cabezas de cartel, xunto con @el_moraddd , @LEONBENAVENTE , @IlegalesRock , @delaossapicasso e moitxs máis! 🔥



🎟️ Entradas á venda o 11 de maio pic.twitter.com/02UfSJFC58 — Caudal Fest (@CaudalFest) May 5, 2022

Las entradas salen a la venta el 11 de mayo a las 12.00 horas del mediodía a partir de un precio de 39 euros más gastos de gestión.

Los artistas, uno a uno

Robe Iniesta, cantante y líder de Extremoduro, será una de las grandes atracciones de Caudal Fest. Con un show repleto de éxitos generacionales, el extremeño ha elegido Caudal Fest como uno de los pocos festivales en los que actuará dentro de su gira Ahora es cuando. Sin duda, uno de los artistas más importantes de la historia del rock en castellano a nivel mundial que no ha querido perderse esta cita con el Concello de Lugo. Clásicos como La vereda de la puerta de atrás, Salir, So payaso o Stand by harán que el público de Caudal Fest no pare de corear estos himnos desde el primer al último minuto del concierto.

Otra de las bandas más populares de nuestro país en las últimas tres décadas estarán también presentes en Caudal Fest 2022: Estopa. Los hermanos David y Jose Muñoz son uno de los grupos españoles que más éxitos tiene en su haber desde su formación en Cornellá de Llobregat en 1999. Grandes éxitos como La raja de tu falda, Como Camarón, o Vino tinto convertirán el jardín del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo en una auténtica fiesta. Será el único concierto de Estopa este verano en Galicia.

El compositor y rapero catalán Morad es otro de los grandes nombres este jueves anunciados por la alcaldesa de Lugo Lara Méndez e Iván Méndez, en calidad de CEO de Bring The Noise en rueda de prensa en el Concello de Lugo. El músico arrasa con millones de escuchas en todas las plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de Caudal Fest para nuestro público más joven. Una muestra más de que somos un festival en constante renovación.

León Benavente presentarán su cuarto álbum ERA en Caudal Fest. El cuarteto lleva siendo una de las sensaciones más importantes del panorama independiente a nivel nacional a lo largo de la última década. Sin duda, otro gran momento de Caudal Fest 2022 será su apabullante directo.

Ilegales, una de las bandas más longevas e importantes del rock nacional estarán presentando “La lucha por la vida” en Caudal Fest con su gira 40º aniversario. Jorge Ilegal y los suyos son una de las agrupaciones con una legión de fans más fieles que asistirán, sin duda, a nuestro festival.

El rapero malagueño Delaossa es otro de los confirmados para esta edición. Otra de las sensaciones dentro del hip hop y del urbano, dejando patente la eclecticidad de nuestro festival y de su cartel.

El super grupo de electro pop Cupido, liderado por el trapero Pimp Flaco no han querido perderse esta cita con el que ya es una de las citas más importantes de la música en directo en el tercio norte peninsular.

Tampoco han querido perderse esta edición Ciudad Jara, nuevo proyecto de Pablo Sánchez, a quien muchos conocerán por haber liderado La Raíz, y que cosecha grandes éxitos con su grupo alternativo.

El pop rock guitarrero de Cariño, única banda española en la pasada edición de Coachella, y el de Mujeres estarán presentes en el Caudal Fest. Dos formaciones que no dejan de triunfar discográficamente y en directo a ambos lados del Atlántico.

Ciclonautas, Paranoid 1966, Judeline, Fresquito y Mango, o Los Flamingos, grupos presentes en los carteles de los principales festivales este verano estarán presentes en la última gran fiesta del verano, en Lugo, que en este 2022 ha completado uno de los mejores line ups a nivel nacional.

La fiesta con sello gallego estará presente en Caudal Fest también con artistas como Terbutalina, Grande Amore o Apart. La presencia de artistas lucenses estará garantizada con las actuaciones de Forget La France e Infrarroja.