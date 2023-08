Roban cuatro veces en dos semanas en el lavado de coches de As Termas

En tan solo dos semanas, el centro de lavado de coches ubicado en el exterior del centro comercial As Termas –en las inmediaciones de la gasolinera– sufrió cuatro robos en sus instalaciones, una situación que mantiene en vilo a los responsables del negocio.

"En la últimas dos semanas sufrimos más robos que en los diez años anteriores, en los que tuvimos únicamente tres incidentes. Nos parece realmente preocupante lo que está pasando ahora y sentimos una impotencia enorme", explican.

Los ladrones acudieron a las instalaciones en la madrugada del pasado 26 de julio y repitieron su fechoría en otras tres ocasiones: el día 31, el 3 de agosto y en la noche del martes al miércoles. "Siempre actúan por la noche y destrozan las cerraduras de las máquinas para llevarse la recaudación. Revientan los aspiradores de los boxes de lavado a golpes, utilizando piedras, y se llevan las monedas. El botín es muy escaso", comentan, "ya que nosotros recaudamos todos los días y tan solo puede quedar el dinero de última hora, a lo mejor unos diez o doce euros, como mucho".

Tal y como apuntan los responsables de la empresa, los destrozos ocasionados por los ladrones fueron cuantiosos y superan con creces la cuantía de lo sustraído. "Ya no se trata del dinero que se llevan, sino de los daños que provocan. Casi no nos da tiempo a reparar todas las cerraduras entre robo y robo", explican. Esta circunstancia motivó incluso que los gerentes del lavado tuvieran que cerrar al público varios boxes mientras no eran reparados, con el perjuicio económico correspondiente. "Los clientes no pudieron utilizar varios días los aspiradores debido a los daños que provocaron los autores de los robos. Todo esto nos está ocasionando un perjuicio terrible".

Los afectados explican que se están planteando dejar las máquinas abiertas para que los delincuentes vean que no hay dinero y no causen daños. "O eso, o quedarnos por la noche vigilando para que esto no vuelva a suceder. Nosotros ya lo denunciamos y esperamos que las fuerzas y cuerpos de seguridad vigilen las inmediaciones del centro comercial para evitar que se repita".

Las cámaras captaron a varios jóvenes llegando al lugar en bicicleta

Las cámaras de seguridad del centro comercial y de la gasolinera próxima a las instalaciones de lavado de coches captaron alguna de las noches en las que se produjeron los robos a varios jóvenes que llegaron al lugar en bicicleta.

"Las dejan tiradas en el suelo y fuerzan las máquinas a golpes. Después cogen el dinero y se van rápidamente. Ya lo denunciamos ante la Policía Nacional y aportamos todos los datos que tenemos y que pensamos que pueden ayudar en la investigación", apuntan los afectados.

PRESENCIA POLICIAL. El responsable de la empresa, que cuenta con instalaciones en otros lugares de Galicia y Asturias, espera que las fuerzas de seguridad localicen a los autores y solicita mayor presencia policial en las inmediaciones del centro comercial. "Espero que identifiquen pronto a estas personas y, desde luego, demandamos más presencia policial en la zona".



