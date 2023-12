Roba unas extensiones de pelo a punta de navaja y afronta 4 años de prisión

El ministerio fiscal solicita una condena de cuatro años de prisión para una joven, vecina de Lugo, acusada de amenazar a otra chica a punta de navaja y robarle unas extensiones de pelo. La vista oral por este caso se iba a celebrar este jueves por la mañana en el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, pero finalmente tuvo que ser aplazado porque la acusada no se presentó.

Según quedó recogido en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía lucense, el altercado se produjo alrededor de las diez de la noche del 2 de agosto de 2019, cuando la acusada quedó con la víctima en la Rúa Xosé Novo Freire, en las inmediaciones de un supermercado.

Las dos mujeres habían entrado en contacto a través de la aplicación de móvil Wallapop y habían pactado la venta de unas extensiones de pelo por un precio de 40 euros. Sin embargo, una vez en el lugar acordado, la acusada le dijo a la vendedora que seguía interesada en el artículo, pero que únicamente disponía de 10 euros para adquirirlo.

La propietaria de las extensiones le respondió que no estaba interesada en venderlas por menos de 40 euros, tal y como habían acordado por teléfono, por lo que la compradora se alteró y le dijo: "Pues me las quedo y punto". Además, la empujó y la arrinconó contra un inmueble, al mismo tiempo que le arrebataba de las manos las extensiones. Acto seguido, la acusada sacó presuntamente una navaja de entre sus ropas y la esgrimió hacia la víctima gritándole: "Pobre de ti que me denuncies. Ahora sé donde vives e iré a por ti". Tras las amenazas, la agresora se marchó rápidamente del lugar, llevándose las extensiones.

Por estos hechos, el ministerio fiscal solicitó en su escrito de conclusiones una condena de cuatro años de prisión para la acusada como autora de un delito de robo con intimidación. Además, pide que la mujer le devuelva a la víctima las extensiones de pelo que le arrebató "y, de no resultar posible", solicita que la indemnice en la cantidad de 40 euros.

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo fijará una nueva fecha para celebrar la vista oral y las fuerzas y cuerpos de seguridad tratarán de localizar a la acusada para garantizar su asistencia a la misma.